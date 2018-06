TASR

Dáni chcú na MS prelomiť austrálsku defenzívu

Na snímke austrálsky futbalista Mile Jedinak — Foto: TASR/AP

Samara 21. júna (TASR) - Dánski futbalisti si môžu v prípade trojbodového zisku v zápase proti Austrálii pootvoriť osemfinálové brány MS 2018, v úvodnom vystúpení zdolali Peru 1:0. "Socceroos" musia proti severanom bodovať, ak si chcú zachovať šancu na postup z C-skupiny. V ouvertúre nestačili napriek dobrému výkonu na Francúzsko (1:2).

"Dáni majú veľa kreatívnych, silných hráčov a sú veľmi nebezpeční. Hrajú spolu už dlho, musíme sa dobre skoncentrovať na tento zápas," citoval portál fifa.com trénera Austrálie Berta van Marwijka. "Protinožci" zanechali v stretnutí s Francúzmi dobrý dojem. "Mojich hráčov môžem len pochváliť. Francúzi často nevedeli, čo majú robiť a zaslúžili sme si aspoň remízu," uviedol 66-ročný holandský kouč.

Dánski hráči neokúsili trpkosť prehry v uplynulých šestnástich medzištátnych zápasoch, čo môže byť pre nich veľká psychická výhoda. "Naši hráči pôsobia v lepších kluboch ako Austrálčania, no bude to náročný duel. Určite sa zamerajú prevažne na defenzívu a my sa budeme snažiť zlomiť ich odpor," vyhlásil dánsky lodivod Age Hareide.

Obidvaja tréneri už raz proti sebe stáli. V kvalifikácii na MS 2010 viedol van Marwijk Holandsko pri víťazstve 1:0 nad Nórskom pod vedením Hareidea. Dánsko a Austrália sa doteraz stretli vo vzájomných súbojoch trikrát. Vo všetkých prípadoch išlo o prípravné stretnutia. Dvakrát vyhrali Dáni, raz Austrálčania.

"Bude to náročné, pretože na týchto majstrovstvách nie je ľahké byť v pozícii favorita. Veľa mužstiev sa spolieha hlavne na defenzívu, tak je dôležité pokúsiť sa ohroziť súperovho brankára aj strelami z diaľky. Podľa štatistík nedalo Dánsko na majstrovstvách ešte nikdy gól spoza pokutového územia a to budeme chcieť zmeniť," uviedol dánsky stredopoliar Christian Eriksen.

Zápas Dánsko - Austrália má úvodný výkop vo štvrtok 21. júna o 14.00 SELČ v Samare, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke. Hlavným rozhodcom je Antonio Mateu Lahoz zo Španielska.