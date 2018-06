Dominika Dobrocká

Dnes o 18:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Jej dcéra šikanovala spolužiačku. Mama neváhala a pripravila si pre ňu trest, na ktorý nikdy nezabudne

Matka malej školáčky zostala šokovaná a sklamaná. S trestom pre svoju dcéru sa podelila na sociálnej sieti.

Sklamaná matka svoju dcéru nešetrila — Foto: Amanda Mitchell

ST. JOHN'S 21. júna - Šikana na školách nie je ničím novým. Žiaľ, je to dennodenná realita väčšiny školských zariadení na celom svete. V niektorých prípadoch je až neuveriteľné, čo dokážu deti a koľko zloby v sebe skrývajú. Ubližujú svojim spolužiakom a neuvedomujú si, aké následky ich správanie môže mať. Len málokedy sa stane, že rodič dieťaťa, ktoré je pôvodcom šikany, zakročí. Amanda Mitchellová matka 9-ročnej Hannah, patrí do tejto malej skupiny. Rozhodla sa svoju dcéru potrestať a podeliť sa o tento moment s celým svetom prostredníctvom Facebooku. Práve tresty sú podľa nej v týchto prípadoch veľmi dôležité a nebývajú časté.

Svoj príspevok začala slovami, že len zriedka prispieva, no nedokáže skryť sklamanie, ktoré jej spôsobilo správanie jej dcéry. Jednoducho v tomto prípade mala potrebu podeliť sa o kúsok svojho života. „V piatok som sa od Hanninej učiteľky dozvedela, že sa Hannah celý týždeň správa nevhodne, a že sa to s ňou už nedá vydržať. Miesto toho, aby sedela v triede, túla sa po škole (aj keď to má zakázané) a správa sa ako totálny blbec. Dokonca zranila city nielen svojej spolužiačke, ale aj jednej učiteľke, ktorá je skvelá,“ napísala Amanda.

Foto: Amanda Mitchell

Keď znepokojená mamička vysvetlila situáciu, pokračovala v tom, čo jej dcéru čaká a neminie. „Ako mamu ma to ranilo. Rozhodla som sa zakročiť. Hannah má úplne prázdnu izbu. Bude celý týždeň chodiť v tom istom oblečení (doplnenom o tričko s motívom antišikany). Cez noc, keď pôjde spať, jej ho operiem a ráno si ho môže obliecť opäť. Kruté? Nemyslím si. Keby bola staršia, za svoj prečin by sa mohla dostať do väzenia,“ prezradila trest za dcérinu šikanu. Amanda svojej ratolesti nechce ublížiť, iba si z hĺbky svojho srdca praje, aby z nej vyrástol slušný človek. „Myslím si, že problém dnešnej generácie spočíva najmä v tom, že nedostáva adekvátne tresty. A ja to chcem zmeniť,“ bez zaváhania potvrdila Amanda.

Foto: Amanda Mitchell

Ak si niekto myslí, že pri oblečení to u Hannah s potrestaním končí, je na omyle. Okrem toho dievča musí každý jeden deň v tomto týždni 50-krát napísať veľmi výstižné vety: „Nebudem klamať. Budem na každého milá. Budem sa v škole správať slušne.“ Navyše sa písomne musí ospravedlniť dotknutej spolužiačke aj učiteľke. Hannah dostala za svoje správanie naozaj zabrať a bezpochyby na toto verejné „strápnenie“ nikdy nezabudne. Samozrejme, tak ako všetko, rozhodnutie mamičky si získalo svojich fanúšikov aj svojich odporcov. Niektorí s trestom plne súhlasili, iní zas tvrdili, že je to prehnané. Amanda s týmito reakciami počítala, no ona si za svojím konaním stojí a vie, že jej dcéra si to jednoducho zaslúžila. Klinčekom do hrobu totiž bolo, keď svojej matke klamala a svoje nevhodné správanie hodila na spolužiačku. „Chcem, aby z nej vyrástla zrelá, slušná osobnosť,“ dodala na záver.