TASR

Dnes o 11:33 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ďalší krok pre udržanie životného prostredia

Zákaz predaja prípravkov obsahujúcich mikročastice vošiel v Británii do platnosti.

— Foto: P&G

Bratislava 21. júna (OTS) - Spotreba plastov na planéte neustále rastie, čo si začali uvedomovať nielen bežní spotrebitelia, ale aj kľúčoví hráči. Ako uviedol britský denník the Economist: „od 50. rokov dvadsiateho storočia do roku 2018 sa celosvetovo vyrobilo 6,3 miliardy ton plastu, z ktorých sa odhaduje, že len 9 % sa zrecyklovalo a ďalších 12 % sa spálilo.“ V roku 2018 je predpokladaný objem vyrobených plastov na extrémne vysokej úrovni 380 miliónov ton. Po tom, čo na konci roku 2017 Čína vyhlásila koniec dovozu plastov, štáty, firmy aj spotrebitelia opäť prehodnotili svoje plány s produkciou a spotrebou. Novely zákonov hlásia prvé úspechy - britský minister životného prostredia Michael Gove ohlásil víťazstvo nad predajom kozmetických prípravkov obsahujúcich plastové mikročastice.

Produkty ako zubné pasty, tvárové gély, peelingy a iné produkty obsahujúce kúsočky plastov môžu ohroziť život v oceánoch. Produkcia výrobkov obsahujúcich mikročastice bola zakázaná už v januári. Navrhovatelia už vtedy avizovali, že zákaz predaja bude čoskoro nasledovať. „Mikročastice sú síce maličké, ale sú smrteľné pre morské tvory a hlavne úplne zbytočné,“ vyhlásil Gove. „Nad týmito miniatúrnymi kúskami plastu sme zvíťazili, ale boj ešte nekončí. Teraz budeme tlačiť na ďalšie návrhy ako zdokonalenie systému recyklácie a zákaz používania plastových slamiek.“

Jeden z prvých krokov zaujala rovnako hneď v januári Európska komisia svojim strategickým postojom k plastom. Podľa nových plánov budú všetky plastové obaly na trhu EÚ do roku 2030 recyklovateľné, spotreba jednorazových plastov sa zníži a zámerné používanie mikroplastov sa obmedzí. Veľké spoločnosti pôsobiace a vyrábajúce na území EÚ vzali nariadenia vážne. Jeden z príkladov je spoločnosť Procter & Gamble, ktorej ambície zahŕňajú nielen produkciu 100 % recyklovateľných obalov, ale aj šetrenie zdrojov v distribučnom reťazci, či pôsobenie na zamestnancov. “Na základe doterajšieho pokroku sa naše ciele pre rok 2030 snažia riešiť dva najvážnejšie ekologické problémy vo svete: neobnoviteľné zdroje a zvyšujúcu sa spotrebu,” uviedla Virginia Helias, viceprezidentka pre udržateľnosť vo svete zo spoločnosti P&G. “Vieme, že naša spoločnosť nenájde odpovede na tieto otázky bez vytvorenia dôležitých partnerstiev na to, aby sa dosiahol zmysluplný pokrok. Zároveň chceme vyzdvihnúť zodpovednosť v spotrebe na ešte vyššiu úroveň pomocou ďalších inovácií v produktoch našich značiek.” Výsledky pokroku spoločnosti P&G vidíme naprieč všetkými značkami i geografickými oblasťami. Evidentné je to najmä pri produktoch ako je Tide purclean™ , prvý prací prostriedok na rastlinnej báze, alebo Head & Shoulders, ktorého obaly sú z odpadového plastu nájdeného na plážach.

Tide Purclean from Big Block on Vimeo.

Spoločnosť P&G prispieva k rozvoju stratégie udržateľnosti aj v strednej Európe. Závod v českom Rakovníku vyrábajúci produkty pre starostlivosť o tkaniny a domácnosť, predovšetkým Ariel, Lenor alebo Jar spĺňa najvyššie ekologické štandardy. Od roku 2011 sa na skládku nevyváža žiadny odpad – 80 % odpadu sa recykluje a 20 % sa premieňa na energiu. Značky na slovenskom trhu nabádajú spotrebiteľov k zodpovednej spotrebe: napríklad Jar tablety do umývačky (Jar Platinum) vyčistia zvyšky jedla z riadu bez jeho predchádzajúceho umývania, čím domácnosť ušetrí až 10 000 litrov vody ročne.

“Spoločnosť P&G je lídrom v riadení udržateľného rozvoja. Ich stratégia sa zhoduje s naším presvedčením, že firmy sa stanú úspešnejšie za predpokladu zvýšenia svojej udržateľnosti,” povedal Peter Bakker, prezident a generálny riaditeľ Svetovej podnikateľskej rady pre udržateľný rozvoj.