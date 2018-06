TASR

Škriniar podstúpil operáciu očí: Teším sa zo zlepšenia

Dvadsaťtriročný Škriniar si pred troma rokmi všimol, že sa mu zhoršuje videnie do diaľky.

Na archívnej snímke slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 21. júna (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar absolvoval v medzisezónnom období operáciu očí, ktorá ho zbavila dioptrií.

Dvadsaťtriročný Škriniar si pred troma rokmi všimol, že sa mu zhoršuje videnie do diaľky. "Podstúpil som prvotné vyšetrenie, na ktorom mi lekárka odporučila dioptrické okuliare a kontaktné šošovky. Dal som si vyrobiť oboje, ale šošovky som si nikdy nevedel dať poriadne do oka. Okuliare som používal zriedkavo, najčastejšie pri televízore či za volantom. V bežnom živote som ich však nenosil. Na ihrisku mi to nerobilo problémy, rovnaké dresy som rozoznal. Nemal som až tak silno poškodený zrak, že by som nevidel. Napriek tomu sa teším z rozdielu v kvalite videnia, ktorý pocítim aj pri zápasoch," povedal obranca Interu Miláno na oficiálnej stránke Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Plánovaný zákrok femtosekundovým laserom konzultoval s talianskym klubom aj lekárom Interu. "Operáciu mi schválili, povedali, že ak dôverujem lekárom na klinike, súhlasia," dodal Škriniar.