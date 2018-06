TASR

Dnes o 19:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Vychádza kniha o slovenských krojoch, ocenil ju aj riaditeľ Lúčnice

V knihe okrem zaujímavých historických faktov čitateľ spozná aj príbehy jednotlivých krojov, osudy ich nositeľov či výrobcov.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 20. júna (TASR) - Obrazová publikácia venovaná krojom a folklóru s názvom Odetí do krásy autorky Jany Kucbeľovej a fotografa Petra Brenkusa prichádza v týchto dňoch na pulty slovenských knižných obchodov. Za účasti autorky ju v stredu večer predstavilo vydavateľstvo Ikar. Do života ju uviedli Mária Reháková, riaditeľka vydavateľstva Star Production, generálny riaditeľ Lúčnice Marián Turner, zbormajsterka Lúčnice Elena Matušová a choreograf Ján Ďurovčík.

Po prvý raz vychádza na Slovensku kniha, ktorá okrem dôstojnej prezentácie bohatého kultúrneho dedičstva prináša aj pohľad na skutočnú krásu. Krásu a farebnosť slovenských krojov, ktoré zozbierala rodáčka z detvianskych lazov Jana Kucbeľová. Jej zbierka obsahuje vzácnosti, ktoré istým spôsobom predstavujú slovenský národný poklad. Každý kúsok má nesmiernu historickú a kultúrnu hodnotu, ktorú zachytil fotograf Peter Brenkus. V knihe okrem zaujímavých historických faktov čitateľ spozná aj príbehy jednotlivých krojov, osudy ich nositeľov či výrobcov.

Kniha Odetí do krásy je encyklopedicko-zážitková publikácia prinášajúca dedičstvo našich predkov. Je plná jedinečných fotografií, predstavuje krásu slovenských krojov a poodhalí zabudnuté tajomstvá ich výroby a nosenia. Priblíži slovenské národné dedičstvo mladým aj dospelým. Ponúka viac ako sto krojových variácií na 945 farebných fotografiách ľudovej kultúry z 19 svojráznych oblastí Slovenska.

Láska ku krojom a k ľudovej kultúre sa u Jany Kucbeľovej rozvinula už v detstve, pretože vyrástla na detvianskych lazoch Krnô. V roku 1991 otvorila v Detve predajňu ľudovoumeleckých výrobkov, ktorú neskôr rozšírila o krajčírsku dielňu a výrobu krojov a liturgických textílií. Dnes šije kroje a je aj autorkou mnohých výstav, koncertov a programov počas Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

Fotografie v knihe sú dielom slovenského fotografa Petra Brenkusa. Jeho vášňou je fotografovanie tanca a folklóru, ktorému sa intenzívne venuje odmlada. Dlhé roky bol exkluzívnym fotografom súborov Lúčnica, SĽUK, tanečného divadla Bralen a viedenského hudobného telesa Klangforum. V roku 2000 získal v súťaži Czech Press Photo v dvoch kategóriách prvú a tretiu cenu, vydal množstvo publikácií, usporiadal viaceré výstavy v zahraničí.

"Od detstva som naučená ťažko pracovať, ale toto bola najťažšia práca v mojom živote. Tento projekt trval čistých deväť mesiacov, od zadania po realizáciu ubehlo 12 mesiacov. Táto kniha nie je o krojoch Slovenska, ale o mojej zbierke. Ja mám kroje približne zo sto obcí Slovenska z devätnástich regiónov. Veľmi slabo mám zastúpené východné Slovensko, ale verím, že ešte pribudnú aj tieto kroje do zbierky. Kroje zbieram 40 rokov, ale kroje vyrábam, výrobou krojov sa živím. Najpodstatnejšie je to, že každý kroj sa nosil v nejakých pravidlách a princípoch. Bola presne vymedzená norma, kedy sa aký kroj nosil, aký bol pracovný, aký bol sviatočný, aký bol slávnostný. Toto sa ja snažím dodržať," uviedla pre TASR Kucbeľová.

"Knihu považujem za nádherné dielo. Keď si zoberieme, čím všetkým prešlo oblečenie, z praktičnosti až do estetiky, niekedy aj márnivosti. To všetko sa odzrkadlilo v krojoch. Je nádherné, že si takto vážime vlastnú tradíciu, vlastnú kultúru. To je niečo, čo nás odlišuje od ostatných, čo nás robí originálnymi," dodal Marián Turner.