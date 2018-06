Portugalsko na MS zdolalo Maroko, rozhodol o tom Ronaldo

TASR

Pre Maroko je to druhá prehra na turnaji, po ktorej je už bez šance na postup.

Portugalský hráč Cristiano Ronaldo (vľavo) sa snaží blokovať odkop brankára Maroka Monira El Kajouia v zápase základnej B-skupiny MS 2018 vo futbale Portugalsko - Maroko v Moskve 20. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Moskva 20. júna (TASR) - Futbalisti Portugalska zvíťazili v stredajšom zápase B-skupiny MS nad Marokom 1:0. O jediný gól zápasu v moskovských Lužnikách sa v 4. minúte postaral Cristiano Ronaldo, keď hlavičkou prekonal Munira El Kajouiho. Pre Maroko je to druhá prehra na turnaji, po ktorej je už bez šance na postup.

Kapitán Portugalska je so štyrmi gólmi priebežne najlepší strelec šampionátu. Bol to pre neho zároveň 85. gól v reprezentačnom drese, čím sa stal najlepším európskym reprezentačným strelcom. V celosvetovom rebríčku je pred ním iba Ali Daei z Iránu, ktorý zaznamenal 109 gólov v národnom tíme.

Portugalsko odohrá tretí zápas v B-skupine v pondelok 25. júna od 20.00 SELČ v Saransku proti Iránu, Maroko nastúpi v rovnakom čase v Kaliningrade proti Španielsku.

B-skupina, 2. kolo: Portugalsko - Maroko 1:0 (1:0) Gól: 4. Ronaldo. ŽK: Ad. Silva - Benatia. Rozhodcovia: Geiger - Fletcher (obaja USA), Anderson (Kan.), 78.011 divákov Portugalsko: Patricio - Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro - B. Silva (59. Martins), Carvalho, Moutinho (89. Ad. Silva), Mario (70. B. Fernandes) - Guedes, Ronaldo Maroko: El Kajoui - Dirar, Benatia, Da Costa, Hakimi - El Ahmadi (86. Fajr), Boussoufa - N. Amrabat, Belhanda (75. Carcela-Gonzalez), Ziyech - Boutaib (69. El Kaabi)

Ronaldo už v 4. minúte potvrdil skvelú formu, keď po signáli z rohového kopu využil nedôraz marockej defenzívy a hlavou otvoril skóre - 1:0. Portugalský kapitán sa dostal do šance aj v 10. minúte, pravačkou však tesne minul bránku. Od tohto momentu prevzali inicatívu Maročania. V 13. minúte ju potvrdil hlavičkujúci Benatia, ale Rui Patricio mu výborným zákrokom zmaril radosť. Reprezentanti Maroka sa snažili vytvoriť si tlak, obranu Portugalska však v prvom polčase nedokázali prekvapiť. Naopak, v 39. minúte Ronaldo vysunul do šance Guedesa, ktorý z voleja trafil iba do marockého brankára.

V 56. minúte to Maročan Belhanda skúsil strelou z hranice šestnástky, ale ani jeho pokus skóre nezmenil. Krátko nato sa ten istý hráč dostal k zakončeniu po priamom kope, Rui Patricio však zneškodnil jeho pokus k pravej žrdi. Maročania sa postupne dostávali k častejšej streľbe, streleckou aktivitou hýril najmä Belhanda, ale marocký gól nepriniesla ani technická strela Ziyecha v 68. minúte. Záverečná štvrťhodina bola najmä o marockej snahe o vyrovnanie, tá však narážala na koncentrovanú defenzívu súpera. Maročania sa síce viackrát dostali k zakončeniu, ich pokusy však zväčša minuli bránku. Úspešný nebol ani Ziyech, keď v 90. minúte vnikol do pokutového územia, ale zakončil nepresne. V úplnom závere mal vyrovnanie na kopačke Belhanda, ľavačkou však opäť netrafil presne.

Hlasy po zápase (zdroj: fifa.com):

Hervé Renard, tréner Maroka: "Na moskovskom štadióne sme mali pocit, že hráme doma v Casablance, čo nám veľmi pomohlo. Žiaľ, na turnaji končíme. Po 20 rokoch sme sa kvalifikovali na MS a dokázali sme, že vieme hrať futbal. Nie som sklamaný, ale hrdý na svojich hráčov."

Cristiano Ronaldo, kapitán Portugalska: "Som šťastný, že som strelil gól, ale najdôležitejšou vecou je víťazstvo. Musíme sa koncentrovať na každý zápas, aby sme mohli napredovať."