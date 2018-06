TASR

Dnes o 19:35 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Saudi sú odhodlaní zlepšiť si na MS imidž

Uruguaj sa stretne so Saudmi tretíkrát v histórii, v predošlých dvoch stretnutiach - oboch prípravných - nedokázal súpera zdolať.

Edinson Cavani si zahrá za Uruguaj. — Foto: TASR/AP

Rostov 20. júna (TASR) - Uruguajskí futbalisti veria, že sa vo svojom druhom vystúpení na MS v Rusku vytrápia menej, ako v úvodnom zápase v A-skupine proti Egyptu (1:0). Dvojnásobných majstrov sveta spasila až gólová hlavička obrancu Jose Mariu Gimeneza po tom, čo Juhoameričania predtým zahodili päť vyložených príležitostí, z toho tri spálil Luis Suarez. Útočník FC Barcelona by si chcel napraviť chuť proti Saudskej Arábii, stredajší zápas bude jeho jubilejný stý v reprezentačnom drese.

Uruguaj sa stretne so Saudmi tretíkrát v histórii, v predošlých dvoch stretnutiach - oboch prípravných - nedokázal súpera zdolať. "Potrebujeme si udržať chladnú hlavu. Vieme, že každý zápas na šampionáte je veľmi náročný, a preto si musíme zachovať koncentráciu. Myslím si, že ak pristúpime k zápasu správne, tak si vieme dobre prihrať a vytvoriť množstvo šancí," povedal autor víťazného gólu proti Egyptu Gimenez.

Tréner "Urus" Oscar Tabarez verí, že sa strelecky chytia kanonieri Luis Suarez a Edinson Cavani, ktorí vyšli v prvom dueli naprázdno: "Suarezovi sa proti Egyptu veľmi nedarilo, ale mal tri veľké šance a dve z nich mu skvele chytil brankár. Skrátka, tak to u útočníkov občas býva. Videl som hrať zle Messiho, Pelého, Maradonu i ďalších slávnych futbalistov a nie je to predsa hriech." Tabarez bol viac nespokojný so zálohou, kde sa dajú očakávať zmeny. Nahitana Nandeza a Giorgiana De Arrascaetu by mohli podľa médií nahradiť v základnej zostave Carlos Sanchez a Cristian Rodriguez.

Saudskej Arábii nevyšla šampionátová ouvertúra, proti Rusku boli absolútne neškodní. Hoci mali loptu častejšie na kopačkách, kombinovať dokázali len na vlastnej polovici, kde však často strácali loptu a zborná trhala ich obranu rýchlymi výpadmi. Výsledkom bol debakel 0:5. Po ňom sa zatriasla stolička trénera Juana Antonia Pizziho a šéf tamojšieho zväzu Adel Ezzat pohrozil sankciami hráčom. Čeliť trestu mali brankár Abdullah Al-Mayouf, obranca Omar Hawsawi a útočník Mohammad Al-Sahlawi. Minister športu Turki bin Abdulmohsen Al-Sheikh označil výkon Saudov za "totálne fiasko".

Hráči veria, že výbuch s Ruskom sa už nebude opakovať. "Niet pochýb, že čeliť Uruguaju bude ťažké. Vieme, že súper má vo svojom strede medzinárodné hviezdy, no my sme odhodlaní zlepšiť si svoj imidž z predošlého stretnutia. Chceme potešiť saudských fanúšikov," vyslovil sa stredopoliar Taisir Al-Jassim. Výprava Saudskej Arábia zažila pri presune do dejiska zápasu menšiu hororovú chvíľku. Ich lietadlo malo po zrážke s vtákom poruchu motora a začalo mu horieť pravé krídlo. Napokon však bezpečne pristálo v Rostove.

Výkop stretnutia v Rostov Aréne je o 17.00 SELČ, v priamom prenose ho bude vysielať RTVS na Jednotke. Povedie ho francúzsky rozhodca Clement Turpin.