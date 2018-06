Dominika Dobrocká

Toto 5-ročné dievčatko najprv ukradlo porote srdcia, potom im svojím spevom vyrazilo dych

Má iba 5 rokov, no vie čo chce. Malá Sophie sa stala hviezdou už od jej prvého kroku na pódium.

— Foto: Repro foto YouTube

CHARLESTON 20. júna - Talent by sa mal u detí podporovať a ak to situácia dovoľuje, priložiť aj pomocnú ruku pri jeho rozvoji. Aj mamička päťročnej Sophie Fatuovej to vie, a preto svojej dcérke nebráni v tom, čo miluje najviac. Práve naopak, fandí jej. Keď sa malá princezná rozhodla zúčastniť sa talentovej súťaže, neváhali a išli.

Sophie vyšla na pódium a od prvej chvíle pôsobila suverénne a profesionálne. Niet sa ani veľmi čudovať, veď nejaký ten čas už má vlastný YouTube kanál, kde pravidelne pridáva svoje videá. Keď skončila úvodná debata medzi malou hviezdou a porotou, zazneli veľmi známe tóny. Sophie si totiž vybrala pesničku jej obľúbeného Franka Sinatru s názvom „I did it my way“. Od ľudí si vyslúžila obrovský potlesk a od poroty okrem pochvalných slov aj „štyrikrát áno“, čo pre Sophie znamenalo postup do ďalšieho súťažného kola.