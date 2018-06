TASR

Grék Bitzanis sa stal novým trénerom basketbalistov Spišskej Novej Vsi

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Martin Palkovič

Spišská Nová Ves 20. júna (TASR) - Basketbalisti BK 04 AC LB Spišská Nová Ves vstupujú do sezóny 2018/19 s novým trénerom. Po Chorvátovi Krunoslavovi Krajnovičovi, Poliakovi Jerzym Chudeuszovi sa Grék Giorgos Bitzanis stane tretím zahraničným kormidelníkom v histórii klubu.

Štyridsaťročný rodák z Atén má za sebou bohatú trénerskú kariéru. V minulej sezóne pôsobil v cyperskej lige, kde viedol tamojší Etha Engomis v prvej divízii. V rokoch 2014 - 2017 bol asistentom pri reprezentácii Kataru, skúsenosti má aj z gréckej, či ukrajinskej najvyššej súťaže. So Spišiakmi sa dohodol na jednu sezónu.

"Na Spiš prichádzam stotožnený s víziou, s ktorou ma oslovili funkcionári tohto klubu. Veľmi ma baví pracovať s mladými hráčmi, je to pre mňa nová výzva. Samozrejme, že sa musím zoznámiť s celým fungovaním klubu, no na prvom sedení sme si vytýčili hlavné priority a som rád, že sme našli spoločnú reč. Určite budeme hrať rýchly basketbal s dôrazom na pevnú defenzívu, železnú disciplínu a hlavne na vôľu a ochotu bojovať za klub, fanúšikov, či mesto. Len tí hráči, ktorí to pochopia a akceptujú, budú mať moju dôveru a miesto na palubovke. Verím, že spoločne prinesieme klubu víťazstvá, teším sa na túto výzvu,“ uviedol nový spišskonovoveský kouč pre webovú stránku basketliga.sk.