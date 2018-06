TASR

Rusi jednou nohou v osemfinále: Čerčesov tvrdí, že majú skvelú partiu

Tím, ktorý je rebríčkovo najnižšie postavený zo všetkých 32 účastníkov a pred šampionátom sedemkrát za sebou v príprave nevyhral, si v skupine celkom poľahky poradil s oboma arabskými súpermi.

Na snímke futbalisti Ruska oslavujú gól v zápase A-skupiny MS vo futbale Rusko - Egypt v Petrohrade 19. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Petrohrad 20. júna (TASR) - Po víťazstvách 5:0 nad Saudskou Arábiou a 3:1 nad Egyptom sú ruskí futbalisti jednou nohou v osemfinále MS 2018. Tím, ktorý je rebríčkovo najnižšie postavený zo všetkých 32 účastníkov a pred šampionátom sedemkrát za sebou v príprave nevyhral, si v skupine celkom poľahky poradil s oboma arabskými súpermi. Postupovú definitívu mohol získať už v stredu, ak Uruguajčania získajú minimálne bod so Saudmi.

"Nie je náhoda, že sme dvakrát zvíťazili. Máme skvelú partiu a som spokojný, že našim fanúšikom robíme radosť," tešil sa tréner domácej reprezentácie Stanislav Čerčesov, ktorý v utorkovom zápase s Egyptom zvládol všetky potrebné úlohy. Neváhal na trávnik poslať od prvej minúty Denisa Čeryševa a Arťoma Dziubu, ktorí zažiarili v otváracom stretnutí MS. Obaja sa za dôveru odvďačili gólmi, Čeryšev tretím presným zásahom na šampionáte, "tank" Dziuba druhým.

Rusi navyše ustrážili Mohameda Salaha, najväčšiu egyptskú hviezdu. Na uzdraveného strelca nasadil Čerčesov nie celom doliečeného Jurija Žirkova, skúsený futbalista však svoju úlohu zvládol. "Jurij ráno súhlasil, že nastúpi, hoci nemal nohu v uplynulých dňoch celkom v poriadku. Vedeli sme, čo treba proti Salahovi hrať, a tento cieľ sme aj splnili," pochvaľoval si Čerčesov, že jeho zverenci pustili kanoniera FC Liverpool k jedinému gólu, ktorým z pokutového kopu skorigoval prehru Egypťanov.

Tím z usporiadateľskej krajiny je na čele tabuľky so šiestimi bodmi a skóre 8:1. V záverečnom zápase sa s Uruguajom (25. júna o 16.00 v Samare) pravdepodobne pobije o prvé miesto v A-skupine. V osemfinále by Rusi mohli naraziť na súperov z "béčka", najpravdepodobnejšie na Španielov či Portugalcov. "Nad tým teraz vôbec nerozmýšľame. Najprv začneme rozoberať Uruguaj, ktorý je každopádne na úplne odlišnej úrovni než my," dodal Čerčesov.

Naopak Egypt je po dvoch prehrách prakticky bez šance na postup. "Naše šance sú prakticky nulové. Rusi potvrdili, že majú veľmi pracovitý tím," zložil poklonu súperovi tréner "faraónov" Hector Cuper. Egypťania mali na šampionáte smelé plány, no tie o dvoch zápasoch stroskotali. Cuperova budúcnosť na reprezentačnej lavičke po MS je tak vo hviezdach. "To v prvom rade nezávisí odo mňa. Ak zodpovední ľudia nebudú spokojní s tým, čo som odviedol, tak budem tým prvým, kto sa zdvihne a odíde. O tom niet pochýb. Teraz nás však čaká ešte jeden zápas a na šampionáte to tak často býva, že treba počkať do poslednej minúty. Aj keď je pravda, že naše šance na postup sú už skutočne minimálne," dodal.