Čerčesov po triumfe Ruska nad Egyptom na MS: Splnili sme cieľ

Pred záverečným zápasom proti Uruguaju ke (25. júna o 16.00 v Samare) na čele tabuľky so šiestimi bodmi a skóre 8:1.

Na snímke futbalisti Ruska oslavujú gól v zápase A-skupiny MS vo futbale Rusko - Egypt v Petrohrade 20. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Petrohrad 19. júna (TASR) - Futbalisti Ruska zvíťazili v utorňajšom stretnutí A-skupiny MS 2018 v Petrohrade nad Egyptom 3:1 a prakticky si zabezpečili účasť v osemfinále. Pred záverečným zápasom proti Uruguaju (25. júna o 16.00 v Samare) sú na čele tabuľky so šiestimi bodmi a skóre 8:1.

Postupovu definitívu môžu mať už v stredu, ak Uruguajčania získajú minimálne bod so Saudskou Arábiou. Rusi sa proti Egyptu ujali vedenia v 47. minúte po vlastnom góle Fathiho, ktorý nešťastne tečoval do vlastnej btánky strelu Zobnina, ďalšie presné zásahy pridali Čeryšev a Dziuba. Egpťanom sa podarilo už iba znížiť gólom uzdraveného kanoniera Salaha z pokutového kopu.

A-skupina, 2. kolo: Rusko - Egypt 3:1 (0:0) Góly: 47. Fathi (vlastný), 59. Čeryšev, 62. Dziuba - 73. Salah (11 m), ŽK: Smolov - Trezeguet, rozhodcovia: Caceres - Cardozo, Zorrilla (všetci Parag.), 64.468 divákov Rusko: Akinfejev - Fernandes, Kutepov, Ignaševič, Žirkov (86. Kudrjašov) - Gazinskij, Zobnin, Samedov, Golovin, Černyšev (74. Kuzjajev) - Dziuba (79. Smolov) Egypt: El-Shennawy - Fathi, Gabr, Hegasi, Abdel-Schafi - Hamed, Elneny (54. Varda)- Salah, Said, Trezeguet (68. Sonhi) - Mohsen (82. Kahraba)

Rusi boli v úvode zápasu aktívnejší, Zobninov pokus však egyptská obrana zblokovala a strele Golovina chýbala presnosť. Pri štandardných situáciach sa domáci snažili nájsť v šestnástke vysokého Dziubu, ktorý dostal na hrote útoku prednosť pred Smolovom. Egypťania prvýkrát pohrozili v 16. minúte Trezeguetom. Ten chcel obstreliť Akinfejeva, no lopta skončila tesne vedľa ľavej žrde. Neujala sa ani hlavička Mohsena. V 42. minúte sa Salah dokázal uvoľnil na malom priestore, netrafil však medzi tri žrde. V závere prvého polčasu po rohu Černyševa sa po súboji s Gabrom ocitol na zemi Dziuba, no rozhodcovia usúdili, že nešlo o nedovolený zákrok.

Dtuhý polčas sa pre Egypťanov začal nešťastne, keď Zlobninovu strelu spoza šestnástky si kapitán "faraónov" Fathi zrazil do vlastnej bránky. V 56. minúte mohol vyrovnať Salah, v dobrej pozícii však trafil iba do obrancu Fernandesa. Krátko na to zahrmelo na druhej strane. Fernandes našiel pred bránkou Čeryševa, ktorý svojím tretím gólom na šampionáte rozjasal petrohradské publikum. O tri minúty zasadil otraseným Egypťanom ďalší úder Dziuba, ktorý strelou k žrdi nedal El-Shennawymu šancu. Egypťania v 73. minúte ešte vykresali iskierku nádeje po góle Salaha z pokutového kopu. Paraguajský hlavný arbiter Caceres najskôr nariadil priamy kop, no po konzultácii s videorozhodcami svoj verdikt zmenil. V závere Rusi už súpera k ničomu nepustili a postup medzi elitnú šestnástku majú prakticky vo vrecku.

Hlasy po zápase /zdroj: FIFA, dpa/

Stanislav Čerčesov, tréner Ruska: "Do zápasu sme išli s jasným cieľom zvíťaziť a to sa nám podarilo. Som rád, že sme potešili našich fanúšikov. Na začiatku druhého polčasu sme využili, že Egypťania boli nervózni a v priebehu štvrťhodiny sme im strelili tri góly. Teraz sa musíme dobre skoncentrovať na záverečný súboj skupiny proti Uruguaju."

Hector Cuper, tréner Egypta: "V prvom polčase sme veľmi dobre zvládali hlavičkové súboje, v druhom dejstve sme však doplatili na početné chyby v obrane. Rusi potvrdili, že majú veľmi pracovitý tím. Naše šance na postup sú po dvoch prehrách prakticky nulové."

Roman Zobnin, stredopoliar Ruska: "Zvíťazili sme 3:1, ale nebolo to vôbec jednoduché. Všetci hráči išli na 150 percent a v druhom polčas e sme zlomili odpor húževnatého súpera."