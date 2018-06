TASR

Dnes o 08:12 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Prológ Svetového pohára bude v L. Mikuláši, domáca voda motivuje

V perejách vážskej vody od pondelka naplno pádluje slovenská reprezentácia.

Na snímke slovenský kanoista Alexander Slafkovský počas kvalifikácie Majstrovstiev Európy vo vodnom slalome v pražskej Troji 1. júna 2018. — Foto: TASR - Michal Svítok

Liptovský Mikuláš 19. júna (TASR) - Päťdielny seriál Svetového pohára v slalome na divokej vode sa začína v Liptovskom Mikuláši a domáca voda v areáli Ondreja Cibáka slovenské lode výrazne motivuje. V prvom rade sa od piatku do nedele pokúsia rehabilitovať za neúspešné majstrovstvá Európy na začiatku júna v pražskej Troji a viackrát v individuálnych pretekoch preniknúť na medailový piedestál.

V Liptovskom Mikuláši prednedávnom oslavovali 70. výročie Medzinárodného tatranského slalomu i 40 rokov trvania kanála. "Tento rok je pre nás naozaj výnimočný, najstaršie preteky na svete bez čo len jedného prerušenia zažívali vzácne jubileum a aj náš kanál prežíval pozoruhodné narodeniny," vyzdvihol okrúhle sviatky Alexander Slafkovský st., predseda klubu KTM. "V druhom najstaršom umelom kanáli na svete nám už vyrástli olympijskí víťazi, majstri sveta a Európy a v tomto trende chceme aj pokračovať."

Prezident Slovenskej kanoistiky a tajomník KTK Ivan Cibák účastnícke čísla odhadol na 240 lodí zo 40 krajín. "Považujeme za obrovskú poctu, že nám ICF zverila organizáciu úvodného kola Svetového pohára. Nachystali sme aj slovenskú premiéru novej disciplíny, canoe extreme cross."

V Liptovskom Mikuláši doteraz organizovali viacero vrcholných akcií, ME 2007 i 2016, MEJ 2009, MSJ 2013. Svetový pohár sa uskutoční na Liptove po rokoch 1998 a 2015 už tretíkrát. Teraz premiérovo zažije aj jednu absenciu, po vyradení z programu OH, MS a SP diváci prvýkrát nebudú môcť obdivovať deblistov, kategóriu, v ktorej Slovensko vlastní vďaka trom víťazstvám Hochschornerovcov a jedného Škantárovcov štyri zlaté medaily na OH.

V perejách vážskej vody od pondelka naplno pádluje slovenská reprezentácia. Voda pulzujúca v kanáli zatiaľ so svojím prietokom tradičné obavy nevzbudzuje, aj preto, že organizátori nešli do rizika a preteky nesituovali do náročnejšieho koryta s názvom Orava, ale na jednoduchšiu vetvu Váh. "Už by sa nemalo stať nič dramatické," povedal tréner Peter Mráz. "Možno ešte príde nejaká búrka, na piatok je predpoveď počasia dosť búrlivá. Sme doma, určite bude znalosť kanála pre nás veľká výhoda."

Na nedávnych ME v pražskej Troji skončili najvyššie v individuálnych kategóriách štvrtí Alexander Slafkovský a Monika Škáchová, obaja medzi singlistami. Ak sa od Slafkovského čakalo výrazné umiestenie, mladá Škáchová príjemne prekvapila. "Európsky šampionát ju dosť povzbudil, a ak by nepostúpila do finále, boli by sme sklamaní," povedal jej tréner Peter Mráz.