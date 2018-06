TASR

Termálne kúpalisko v Nových Zámkoch prešlo modernizáciou

Najväčšia viditeľná zmena prišla vlani, na kúpalisku pribudli nové atrakcie.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/František Iván

Nové Zámky 19. júna (TASR) – Trojročná etapa modernizácie Termálneho kúpaliska E. Tatarika v Nových Zámkoch je ukončená. V tohtoročnej poslednej etape pribudol nový sedací termálny bazén s plochou 230 štvorcových metrov. Jeho súčasťou sú hydromasážne dýzy na masáž chrbtice, vzdušné masážne sedačky a lavice, perličky, chrliče vody. Vybudovanie bazéna, osadenie technológie, dlažby okolo bazéna a súvisiace práce si vyžiadali investíciu zhruba 300.000 eur.

"O modernizácii kúpaliska rozhodli mestskí poslanci pred troma rokmi. Vyčlenili financie na tri etapy, ktoré sme ukončili práve v tomto roku, keď oslavujeme 80. výročie existencie kúpaliska. Otvorené bolo v roku 1938 a patrí medzi najstaršie na Slovensku,“ povedal Ľudovít Lebó, riaditeľ spoločnosti Novovital, ktorá prevádzkuje kúpalisko.

Všetky etapy modernizácie spoločnosť realizovala bez prerušenia prevádzky. Najväčšia viditeľná zmena prišla vlani, na kúpalisku pribudli nové atrakcie. Pravdepodobne aj tie sa podpísali pod rekordnú návštevnosť. Kúpalisko navštívilo počas sezóny vyše 90.000 návštevníkov.

"Aby sme zachovali geotermálnu energiu vody, v uplynulých dvoch rokoch sme kompletne zrekonštruovali a odizolovali prívod termálnej vody, kúpili sme počítačom riadené čerpadlá, nové tepelné výmenníky a súvisiacu technológiu. Termálnou vodou ohrievame najmä prerobený zážitkový bazén s vodným hradom, 25-metrový rekreačný bazén a čiastočne aj 50-metrový bazén," skonštatoval Lebó. Tieto investície umožnia v prípade priaznivého počasia v nasledujúcich sezónach otvoriť letnú sezónu už v polovici mája.

Do hlavnej letnej sezóny plánuje novozámocké kúpalisko upraviť technologickú miestnosť, budúci rok by mali pribudnúť nové sociálne zariadenia. "Máme pripravené projekty aj stavebné povolenie na stavbu deviatich nových zariadení rýchleho občerstvenia. Po skončení tohtoročnej sezóny začneme s výstavbou bufetov aj sociálnej miestnosti pre technický personál kúpaliska," povedal Lebó. Podľa vízie rozvoja kúpaliska, ktorú prezentoval mestským poslancom, by mal v budúcnosti v areáli vzniknúť komplex s ubytovacími kapacitami, relax centrom a krytým bazénom certifikovaným pre plavecký šport a vodné pólo.