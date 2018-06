TASR

Volkswagen chce s Fordom vyrábať úžitkové vozidlá

Spolupráca VW a Fordu by mala viesť k tomu, že ich vozidlá budú po roku 2020 plniť sprísnené kritériá na množstvo škodlivín vo výfukových plynoch.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP Photo

Wolfsburg 19. júna (TASR) - Volkswagen (VW)) chce rokovať s Fordom o zlúčení ich divízií úžitkových vozidiel. Agentúra DPA uviedla, že podľa jej informácií správna rada VW dala súhlas na realizovanie zámeru už v pondelok (18.6.). Robí prípravy na začatie príslušných rokovaní.

Hovorca VW v utorok pre agentúru uviedol, "že ako veľkí výrobcovia automobilov sa usilujeme pripravovať mnoho ekonomických projektov s inými partnermi vo všetkých regiónoch sveta". Hovorca Fordu v Nemecku sa odmietol k téme vyjadriť.

Cieľom fúzie oboch divízií by malo byť zníženie výrobných nákladov a nákladov na vývoj a výskum.

Spolupráca VW a Fordu by mala viesť k tomu, že ich vozidlá budú po roku 2020 plniť sprísnené kritériá na množstvo škodlivín vo výfukových plynoch. Ak by to nedosiahli ich predané autá v priemere, výrobcovia by museli platiť pokuty.