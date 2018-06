TASR

EY Svetovým podnikateľom roka 2018 sa stal Rubens Menin

EY Svetovým podnikateľom roka 2018 sa stal brazílsky developer Rubens Menin zo spoločnosti MRV Engenharia.

Rubens Menin — Foto: EY

Bratislava 19. júna (OTS) - Rubens Menin, predseda predstavenstva spoločnosti MRV Engenharia e Participações S.A. so sídlom v Brazílii, bol v sobotu večer na slávnostnom ceremoniáli, ktorý spoločnosť EY usporiadala v monackom Salle des Etoiles, vyhlásený za EY Svetového podnikateľa roka 2018. Rubens uspel za prítomnosti 761 podnikateľov v konkurencii 56 víťazov národných kôl zo 46 krajín a regiónov sveta, ktorí sa o tento titul v Monaku uchádzali. Rubens sa stal vôbec prvým víťazom ocenenia EY Svetový podnikateľ roka z Južnej Ameriky.

Tento 62-ročný podnikateľ založil developerskú a realitnú firmu MRV v roku 1979 a postupne z nej vybudoval najväčšieho rezidenčného developera v Latinskej Amerike v počte predaných jednotiek a najvýznamnejšiu brazílsku spoločnosť orientujúcu sa na výstavbu bývania pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. V roku 2017 sa čisté prevádzkové výnosy MRV vyšplhali na 1,44 mld. USD a jej čistý príjem dosiahol 197 miliónov USD. Tieto údaje predstavujú výrazný nárast od roku 2007, keď bola firma kótovaná na brazílskej burze BR (predtým BM&FBOVESPA) s čistými výnosmi 105 miliónov USD a čistým príjmom 13 miliónov USD. MRV zamestnáva viac než 24-tisíc ľudí, pôsobí v 150 mestách a počas svojej existencie postavila približne 300-tisíc rezidenčných nehnuteľností. Jeden z 200 obyvateľov týchto miest žije v nehnuteľnosti, ktorú postavila práve firma MRV.

„Je nám veľkou cťou, že môžeme tohtoročný titul udeliť práve Rubensovi a vzdať tak hold prvému EY Svetovému podnikateľovi roka z Južnej Ameriky,“ vyhlásil predseda poroty EY Svetového podnikateľa roka Jim Nixon, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ americkej spoločnosti Nixon Energy Investments. „Na porotu zapôsobil jeho inovatívny podnikateľský duch a jeho úsilie o spravodlivejšiu a rovnoprávnejšiu spoločnosť“.

„Celý svoj život sa usilujem, aby som priniesol vo forme vlastného bývania dôstojnosť do života ľudí, pre ktorých by bol tento sen inak nedosiahnuteľný. Som veľmi hrdý, že sa mi dostalo takéhoto uznania, tu sa však moja práca nekončí. Stavebný priemysel má v súčasnosti dobré postavenie ďalej vytvárať pozitívny spoločenský vplyv. Verím, že keď má človek ekonomickú moc, nemal by ju využívať len na tvorbu bohatstva, ale aj na spoločenský rozvoj, a že dedičstvo MRV pretrvá aj pre budúce generácie,“ vyjadril svoje dojmy tohtoročný víťaz Rubens Mein, predseda spoločnosti MRV Engenharia e Participações S.A.

(Foto: EY)

„Rubensova jasná vízia, odhodlanie a zameranie pomohli nespočetnému množstvu brazílskych rodín zabezpečiť si prvé bývanie. O jeho vodcovských schopnostiach svedčí aj jeho vytrvalosť, s ktorou sa mu aj napriek nepriaznivej hospodárskej situácii podarilo v turbulentným rokoch vybudovať najväčšiu brazílsku spoločnosť orientujúcu sa na výstavbu domov a bytov, a dokonca najväčšieho rezidenčného developera v Latinskej Amerike. Rubens je skutočný inšpiratívny víťaz titulu Svetový podnikateľ roka,“ povedal o tohtoročnom víťazovi Mark Weinberger, predseda správnej rady a generálny riaditeľ EY.

„Slovenskú republiku na tohtoročnom svetovom finále súťaže reprezentoval Michal Weis, zakladateľ spoločnosti IBL Software Engineering, spol. s r.o. Sme hrdí na to, že aj tak malá krajina, akou Slovensko je, má svojho silného reprezentanta medzi svetovou podnikateľskou špičkou,“ hovorí Matej Bošňák, vedúci partner EY na Slovensku.

“Je to úžasná pocta byť súčasťou svetového finále a mať možnosť zažiť stretnutia s výnimočnými ľuďmi, porozprávať sa o ich inšpirujúcich príbehoch plných odhodlania a túžby zmeniť svet. Som rád, že aj na Slovensku je mnoho podnikateľov, ktorý dokážu inšpirovať ďalších. Ďakujem za túto životnú príležitosť!” sprostredkúva svoje pocity bezprostredne po návrate z Monaka Michal Weis.

„Tento ročník bol pre mňa mimoriadny. Ako Master Coach som sa zúčastnila prípravy národných víťazov na stretnutiach s porotou. Zblízka som spoznala inšpiratívne príbehy týchto výnimočných ľudí, ktorí sa popri hrdosti na dosiahnuté úspechy vyznačujú nesmiernou pokorou. Navždy zmenili môj pohľad na mnohé odvetvia priemyslu či služieb.“ dopĺňa Eva Stejskalová, spoluzakladateľka spoločnosti MicroStep, spol. s r. o. a držiteľka titulu EY Podnikateľ roka 2014 Slovenskej republiky.