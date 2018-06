TASR

Dnes o 15:55 čítanie na minútu 0 zdieľaní Effenberg nechápe, prečo Gündogan a Reus chýbali v zostave Nemecka

Podľa niekdajšieho stredopoliara by mali v základe určite štartovať Ilkay Gündogan a Marco Reus.

Stefan Effenberg (vľavo) ešte počas hráčskych čias. — Foto: TASR/AP

Berlín 19. júna (TASR) - Bývalý nemecký futbalový reprezentant Stefan Effenberg volá po dvoch zmenách v zostave úradujúcich majstrov sveta, ktoré by mal urobiť reprezentačný tréner Joachim Löw po úvodnej prehre na MS s Mexikom (0:1). Podľa niekdajšieho stredopoliara by mali v základe určite štartovať Ilkay Gündogan a Marco Reus.

Gündogan presedel duel proti Mexičanom na lavičke náhradníkov, Reus sa dostal na ihrisko až po hodine hry, keď vystriedal Samiho Khediru. "Ilkay Gündogan by mal hrať od začiatku namiesto Khediru, je to hráč, ktorý dokáže vysielať podnety zo stredu poľa. Mužstvo jednoducho potrebuje nebezpečné lopty prichádzajúce do útoku zo stredu zálohy - to nám proti Mexiku chýbalo," uviedol Effenberg v rozhovore pre internetový portál t-online.de. Pred najbližším stretnutím so Švédskom takisto navrhuje Löwovi, aby dal do zostavy Reusa namiesto Mesuta Özila. "Nedokážem pochopiť, prečo Reus nebol proti Mexiku v základe. Ak je pravda, že povedal po zápase, že ho tréner šetril na dôležitejšie stretnutia, tak potom sa kouč totálne prerátal. Najdôležitejší zápas je ten proti najsilnejšiemu súperovi v skupine a tým je Mexiko."

Effenberg takisto podrobil kritike stopéra Matsa Hummelsa. "Po zápase Mats skritizoval výkon svojich spoluhráčov, čo je podľa mňa dobré. No myslím si, že ako jeden z lídrov tímu by mal zanechať väčší vplyv v zápase. Mal by viac komunikovať so spoluhráčmi a trénerom, pokiaľ má dojem, že mužstvu niečo chýba."