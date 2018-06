TASR

Košickí hokejisti darovali krv, oceliarska kvapka vyniesla 10 litrov

Krv prišli darovať nielen hokejisti a manažment klubu, ale aj široká verejnosť.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 19. júna (TASR) – Tohtoročná Oceliarska kvapky krvi v Košiciach, do ktorej sa zapojili košickí hokejisti, priniesol desať litrov krvi od celkovo 25 darcov. V poradí 4. ročník akcie zorganizovali v pondelok (18.6.) Nemocnica Košice-Šaca a hokejový klub HC Košice. Krv prišli darovať nielen hokejisti a manažment klubu, ale aj široká verejnosť. Informovala o tom v utorok Alžbeta Sivá, hovorkyňa spoločnosti AGEL SK, ktorá nemocnicu v Šaci prevádzkuje.

Oceliarsku kvapku prišlo darovať 15 hráčov a dvaja zástupcovia manažmentu klubu, z ktorých viacerí darujú krvi pravidelne. "Sú mladí, zdraví a silní, a to sú vynikajúce predpoklady na kvalitný odberový materiál," zhodnotil zdravotný stav hokejistov primár kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Šaci Eugen Frišman, ktorý je zároveň traumatológom a klubovým lekárom HC Košice. Doplnil, že práve letné mesiace sú kritickým obdobím, kedy je krv veľmi potrebná. "Oceliarska kvapka krvi má preto perfektné načasovanie. Okrem toho je to jasný odkaz mladých športovcov, ktorí sú často vzorom pre široké masy. Sme tu, aby sme pomáhali," konštatoval.

Nejde pritom o jediný júnový mobilný odber hematologicko-transfuziologického oddelenia Nemocnice Košice-Šaca. Dňa 29. júna budú zdravotníci v polyfunkčnom objekte v košickej mestskej časti Pereš. Dobrovoľní darcovia môžu darovať krv aj v poliklinike nemocnice vo vstupnom areáli U.S. Steel Košice, a to v pracovných dňoch denne okrem utorka od 6.30 do 11.00 h.