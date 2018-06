Slovenskí hádzanári v boji o usporiadanie ME 2022 i 2024

TASR

Glasgow 19. júna (TASR) - V stredu popoludní sa v škótskom Glasgowe rozhodne o tom, či Slovensko bude spoluorganizátorom ME mužov v hádzanej 2022 alebo 2024. O osude spoločnej kandidatúry s Maďarskom rozhodnú v hlasovaní delegáti riadneho kongresu Európskej hádzanárskej federácie (EHF) v škótskom Glasgowe.

"Myslím si, že naše šance sú dobré. Urobili sme naozaj kus zodpovednej roboty a teraz to už je na delegátoch EHF. Veríme si," povedal priamo z dejiska kongresu prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša. "Na kandidatúre sme spolu s partnerským maďarským zväzom pracovali viac ako rok, absolvovali sme desiatky možno až stovky stretnutí. Za náš projekt lobujeme ešte aj tu v Glasgowe, pretože každý hlas je dôležitý."

Pôvodnou myšlienkou bola kandidatúra troch krajín - Slovenska, Maďarska a Česka. Česi ale z finančných dôvodov vlani projekt opustili. Konkurentmi Slovenska a Maďarska v boji o ME 2022 sú spoločné kandidatúry Dánska/Švajčiarska a Francúzska, Španielska a Belgicka. O ME 2024 majú záujem opäť SR/Maďarsko a Dánsko/Švajčiarsko a navyše samostatne aj Nemci.

V kuloároch v utorok odznelo, že Dánsko a Švajčiarsko odstúpia z boja o ME 2022. "To by nám určite zahralo do karát, na rok 2022 by sme tak mali iba jedného konkurenta. U jednotlivých členských federácií sme lobovali už dlho, okrem konkurentov sme oslovili prakticky všetky. V tejto súvislosti musím za pomoc poďakovať aj Slovenskému olympijskému výboru a Ministerstvu zahraničných vecí SR. Na to, aby sme získali právo usporiadať jeden alebo druhý šampionát potrebujeme dostať aspoň 26 hlasov," dodal Holeša.

Projekt spoločnej slovensko-maďarskej kandidatúry s mottom "Celebration of Handball - Oslava hádzanej" počíta s dvoma slovenskými a štyrmi maďarskými dejiskami. Dve základné skupiny šampionátu, na ktorom sa predstaví spolu 24 účastníkov, by sa odohrali v Bratislave na ZŠ Ondreja Nepelu, jedna v Košiciach v Steel Aréne. Ďalšie dejiská základných skupíny by boli Debrecín, Veszprém a Szeged. Európsky šampionát by vyvrcholil záverečnými duelmi v Budapešti.

Prezentácie jednotlivých kandidatúr odštartujú v stredu v Glasgowe o 15.00 SELČ, hlasovanie sa očakáva podvečer.