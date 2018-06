TASR

Dnes o 15:05 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Na Slovensko príde extravagantný organista. Špeciálny nástroj mu dovezie kamión

Cameron Carpenter je prvý organista na svete, ktorý bol za svoj sólový album nominovaný na ocenenie Grammy.

Slávny organista Cameron Carpenter počas koncertu. — Foto: Facebook/Cameron Carpenter

Bratislava 19. júna (TASR) - Koncert amerického herca Johna Malkovicha, ktorý mal pôvodne otvoriť v Bratislave Viva Musica! festival 2018, organizátori odložili. Dôvodom sú Malkovichove neodkladné pracovné povinnosti. "Otváracím koncertom 14. ročníka festivalu bude vystúpenie Janoska Ensemble," informoval v utorok na tlačovej konferencii riaditeľ festivalu Matej Drlička.

Janoska Ensemble fúzujúci klasickú hudbu, improvizáciu a jazz vystúpili na Viva Musica! festivale už v roku 2015. V aktuálnom ročníku uvedú 12. júla v Starej tržnici nový projekt From Bratislava to Hollywood: "Predstavia najslávnejšie hollywoodske melódie, od Morriconeho cez Johna Williamsa až po prekvapenie zasahujúce do regiónu Československo."

Na festivale si účasť zopakuje francúzsky čembalista Jean Rondeau. Do Bratislavy zavíta spolu s kolegami Keyvanom Chemiranim (perkusie), Thomasom Dunfordom (lutna) a uvedie projekt Jasmin Toccata spájajúci klasickú barokovú hudbu s bohato zdobenou melodikou a rytmikou hudby Orientu. Trio vystúpi vo Veľkom evanjelickom kostole 15. júla.

Extravagantný americký organista Cameron Carpenter, prvý organista na svete, ktorý bol za svoj sólový album nominovaný na ocenenie Grammy, bude mať slovenskú premiéru 26. júla. "Interpretuje veľké diela organovej literatúry, ale píše si aj vlastné skladby a často fúzuje s rôznymi umelcami z oblasti klasickej hudby, ale aj popu," predstavil Drlička organistu, ktorý k nám príde s kamiónom. "Donesie si vlastný organ, ktorý bol preňho špeciálne vytvorený," prezradil na margo hudobného nástroja s hmotnosťou 4,5 tony s tým, že monumentálny prenosný digitálny organ s názvom International Touring Organ (ITO) bude prenesený do Veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu, kde umelec odohrá klasický repertoár.

Vzdajú im hold

Po minuloročnom úspechu na Viva Musica! sa na Slovensko vracia nórska husľová virtuózka Mari Samuelsen s programom From Bach to Glass. V rámci neho vzdá hold dvom významným osobnostiam hudobných dejín - nemeckému barokovému majstrovi J. S. Bachovi a americkému minimalistovi Philipovi Glassovi.

Slovenská hudobníčka Katarzia bude mať premiéru na festivale 9. augusta v Starej tržnici. Pesničkárka a poetka Katarína Kubošiová sa predstaví so špeciálnym hosťom Katarínou Málikovou. Uvedie svoje piesne v úplne nových aranžmánoch, ktorých autorom je český hudobný skladateľ a klavirista Michal Nejtek. Piesne z albumu Agnostika, ale aj úplne nové zaznejú v experimentálnom nástrojovom obsadení doplnenom o elektroniku v podaní ďalšieho českého hudobníka a skladateľa Ivana Achera.

Návštevníkov festivalu čaká 16. augusta v Slovenskom rozhlase kontroverzný projekt francúzskeho súboru Ensemble intercontemporain. "V rámci sveta klasickej hudby toto je skutočný rolls-royce. Dotiahnuť tento súbor na Slovensko je pre nás veľkým úspechom a radosťou, že prijali pozvanie," priznal Drlička s tým, že legendárny parížsky súbor uvedie v slovenskej premiére provokatívny projekt Dronocracy. "V Paríži malo toto dielo premiéru 29. mája, je to umelecká kritika vojenských dronov v našom svete," dodal ku koncertu, ktorý v sebe spája hudbu, divadlo, autorské texty a video.

V novom termíne sa na festivale predstaví John Malkovich, podľa organizátorov by mala hollywoodska hviezda vystúpiť na Viva Musica! v druhej polovici augusta, presný termín oznámia čoskoro. Herec sa predstaví v sprievode orchestra s projektom Rozprava o slepcoch (Report on the Blind). Dielo, ktoré spája hudbu a hovorené slovo, vzniklo na motívy románu argentínskeho spisovateľa Ernesta Sabata O hrdinoch a hroboch. "Zo psychedelického literárneho diela vybral určité state a spojil do sugestívneho textu, ktorý podporí hudba ruského skladateľa Alfreda Schnittkeho," priblížil Drlička vystúpenie Malkovicha.

Záverečným koncertom festivalu bude projekt West Side Story, ktorý uvedie svetoznáme piesne z diel Leonarda Bernsteina. V roku 2018 uplynie 100 rokov od narodenia tohto amerického dirigenta, skladateľa, klaviristu, pedagóga, vizionára a popularizátora klasickej hudby. Festival si ho uctí koncertom v novej budove SND. Operných spevákov Adrianu Kučerovú a Pavla Bršlíka na pódiu doplní Symfonický orchester Viva Musica! pod taktovkou českého dirigenta Roberta Jindru. Koncert sa uskutoční 25. augusta, presne v deň Bernsteinovho narodenia, a bude zároveň súčasťou medzinárodného projektu Bernstein at 100, ktorý zastrešuje podujatia venované osobnosti a umeleckému odkazu Bernsteina po celom svete.