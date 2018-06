TASR

Legálnu súkromnú výrobu destilátov z vlastného ovocia plénum podporí

Na Slovensku rovnako ako v okolitých krajinách existuje dlhodobá tradícia súkromnej výroby destilátov z vlastného dopestovaného ovocia, táto činnosť je ale postavená mimo zákon.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Milan Hanc

Bratislava 19. júna (TASR) - Umožniť súkromnú výrobu destilátov z vlastného ovocia pre vlastnú spotrebu fyzickými osobami výlučne za zákonom presne stanovených podmienok. To je cieľ návrhu novely zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh z dielne poslancov koaličného Mosta-Híd Petra Antala, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára, Eleméra Jakaba a Petra Kresáka, ktorý sa v utorok dostal do druhého čítania.

Napriek tomu, že na Slovensku rovnako ako v okolitých krajinách existuje dlhodobá tradícia súkromnej výroby destilátov z vlastného dopestovaného ovocia, je táto činnosť postavená mimo zákon. "Aktuálne riešenie nemožno považovať za postačujúce, keďže i napriek jednoznačnému zákazu a hrozbe trestného stíhania dochádza k súkromnej výrobe destilátov fyzickými osobami v nezanedbateľnom rozsahu," tvrdia predkladatelia.

Ich návrh preto definuje súkromnú výrobu destilátu, ako i súkromného výrobcu destilátu a stanovuje podmienky, za ktorých súkromný výrobca destilátu môže súkromnú výrobu destilátov vykonávať. Okrem minimálneho veku 18 rokov, vlastníctva destilačného zariadenia spĺňajúceho stanovené podmienky a zákazu použitia vyrobeného destilátu na inú ako súkromnú spotrebu, sa určuje maximálny objem vyrobeného liehu, ktorý súkromný výrobca destilátu môže vyrobiť za jeden kalendárny rok. Súkromný výrobca bude zároveň povinný oznámiť držbu destilačného zariadenia a musí mať splnenú aj daňovú povinnosť. Návrh ďalej upravuje kompetencie ministerstva pôdohospodárstva, kompetencie colných orgánov a tiež ukladanie sankcií v prípade porušenia zákona.

Podľa novely súkromnú výrobu destilátu možno predovšetkým vykonávať iba v maximálnom povolenom objeme 25 litrov na osobu za kalendárny rok. Výroba sa môže realizovať výhradne v najviac 100-litrovom destilačnom zariadení. V prípade, že viacero členov spoločnej domácnosti spĺňa definíciu súkromného výrobcu destilátu, uplatní sa obmedzenie maximálne 25 litrov destilátu ročne na celú domácnosť.

Súkromný výrobca musí okrem iného spĺňať podmienku dovŕšenia 18 rokov veku, na výrobu môže použiť iba ním dopestované ovocie a vlastné destilačné zariadenie spĺňajúce zákonné podmienky. Vyrobený alkohol sa nesmie predávať alebo akýmkoľvek spôsobom uvádzať na trh. Ministerstvu musí výrobca oznámiť, ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin nepovolenej výroby liehu, alebo bol právoplatne uznaný vinným z niektorého z vymedzených priestupkov.

Poslanci sa neobávajú negatívnych vplyvov, pred ktorými varujú zástupcovia výrobcov a predajcov alkoholu, ktorí sú proti legalizácii súkromného pálenia alkoholu. "Aj dnes existujú pálenice, ktoré fungujú načierno. Nám ide o to, aby ľudia, ktorí chcú, aby mohli páliť menej v rámci zákona a z vlastného ovocia. Nech na to majú možnosti. Nemyslíme si, že to zruinuje priemysel, čo sa týka pálenia," skonštatoval Bastrnák, ktorý vníma kritiku zástupcov výrobcov a predajcov alkoholu ako neopodstatnenú.