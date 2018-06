Dominika Dobrocká

Včera o 21:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Škôlkarka si išla pre svoj koncoročný diplom. Na jej odchod z pódia nikto tak skoro nezabudne

Škôlkarka svojím predstavením zaujala širokú verejnosť. Jej tanečné kreácie sa stali hitom.

— Foto: Repro foto YouTube

DURHAM 19. júna - Má iba päť rokov, no už teraz je z nej internetová hviezda. Zapríčinilo to jediné čakanie v rade. To sa maličkej škôlkarke Aubrey nezdalo a evidentne sa veľmi nudila. Hudba, ktorá počas detských „promócii“ hrala, ju postupne dostala do varu a roztancovala. Talent ani chuť predvádzať sa v sebe táto princezná nezaprie a jej budúce učiteľky sa majú na čo tešiť. Energia jej nechýba a nezabúda ani na dokonalý záver predstavenia. Otočka, ktorú predviedla, je rozkošno-vtipná. Jednoducho povedané, Aubrey už v útlom veku vie, ako správne zaujať.