Kristína Jurzová

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ženích prerušil svadbu, aby všetkým povedal, že jeho srdce patrí inej. Tej, ktorá stojí rovno za ním

Tejto neveste sa počas svadby takmer zastavilo srdce. Slová ženícha, že miluje a ďalšiu ženu, ju rozplakali tak, že ju nevedel nik utíšiť.

Na snímke nevesta Jéssica a ženích Jefferson počas svadby. — Foto: reprofoto/YouTube

BRATISLAVA/LISABON 19. júna (Dobré noviny) - Svadba má byť najkrajším dňom v živote nevesty. Krásne šaty a líčenie, pekná výzdoba v kostole či obradnej sieni, ktorá je naplnená tými najbližšími ľuďmi. Predsa len je tam však niekto ešte výnimočnejší. Ženích. Väčšina obradov prebehne pekne plynulo. Jednej neveste v Portugalsku sa však takmer zastavilo srdce.

V tom najdôležitejšom okamihu, keď si dvojica hovorila sľuby na celý život, totiž nastávajúci prerušil svadbu. Jefferson povedal Jéssice, že hoci ju silno miluje, musí sa jej priznať, že jeho srdce patrí inej, veľmi špeciálnej žene, ktorá sa tiež nachádza v miestnosti.

Všetci prítomní boli ohromení, no najviac zmeravela Jessica. Jeff sa otočil smerom k Giovanne. Osemročné dievčatko je dcérou Jess, ktorá ju má z predchádzajúceho vzťahu. Pri výbere ďalšieho partnera vždy myslela na to, že nehľadá niekoho len pre seba, ale aj pre Giovannu. Našťastie, Jeff sa rozhodol, že chce byť nielen dobrým manželom, ale aj otcom.

Na snímke Jeff a osemročná Giovanna. Foto: reprofoto YouTube

Plakali úplne všetci

Pred očami všetkých si kľakol na koleno a malému dievčatku adresoval po portugalsky tieto slová plné nehy: "Ak by som mohol požiadať o niečo Boha, bolo by to mať ťa za moju dcéru. Bol by som tým najviac hrdým otcom na svete, keby som mohol mať takú krásnu, inteligentnú a vzdelanú dcérku, ako si ty... Sľubujem ti lásku, moju lásku, a že vždy sa o teba postarám, vždy ťa budem ochraňovať a nedovolím, aby sa ti niečo zlé stalo."

Jeffove úprimné slová rozplakali v miestnosti každého, no predovšetkým malú Giovannu a jej mamu Jess.

Tá si práve počas tohto špeciálneho okamihu naplno uvedomila, že Jeff je ten pravý, a tak sa za neho neváhala vydať. Hoci manželstvo je v spoločnosti vnímané ako niečo, čo prebieha medzi dvoma dospelými ľuďmi, v skutočnosti je to oveľa viac. Vytvára základ pre novú rodinu, pretože sa dohromady spájajú dve rodiny.