Jete zdravo a napriek tomu vaše telo hladuje

Ako je to možné?

Bratislava 19. júna (OTS) - U mnohých ľudí je dôvodom celiakia, potravinová alergia, či laktózová intolerancia následkom ktorých má organizmus človeka problém dostatočne prijímať a vstrebávať živiny, vitamíny a minerály.

„Celiakia je vrodené autoimunitné ochorenie spôsobené intoleranciou lepku, ktorý u geneticky predisponovaných jedincov poškodzuje sliznicu tenkého čreva. Tým sa znižuje absorpčná plocha čreva, množstvo tráviacich enzýmov a dochádza k poruche vstrebávania živín, “ hovorí MUDr. Anna Krajčovičová, PhD., gastroenterologička z Bratislavy. „Na Slovensku trpí celiakiou približne 1% populácie bez rozdielu veku, pričom vedci potvrdili, že u príbuzných 1. stupňa je miera výskytu desaťkrát vyššia. Celiatici trpia zažívacími problémami, ako sú hnačky, zápchy alebo ich striedanie, bolesťami brucha, nadúvaním a vracaním. Množstvo pacientov stále zostáva nediagnostikovaných, pretože okrem typických zažívacích príznakov má viac ako polovica pacientov bezpríznakový alebo atypický priebeh. Následkom nedostatočného príjmu výživy sa u nich môže objaviť chudokrvnosť, nedostatok vitamínov, mäknutie kostí, osteoporóza, zlomeniny, bolesti kostí a svalov, poruchy zubnej skloviny, či zvýšená náchylnosť na infekcie. Celiakiu navyše často sprevádzajú ďalšie autoimunitné ochorenia ako napríklad zápal štítnej žľazy, pečene, cukrovka 1.typu, systémový lupus a iné, “ dodáva MUDr. Krajčovičová.

Laktózová intolerancia je ďalším rozšíreným problémom. Predpokladá sa, že vo veku nad 60 rokov postihuje až 40% populácie. “Vyznačuje sa zníženým množstvom alebo neprítomnosťou enzýmu laktáza, ktorý štiepi mliečny cukor - laktózu. Pacienti mávajú problémy po konzumácii mlieka a mliečnych výrobkov. Ľudia trpiaci týmto ochorením preto vylučujú z jedálnička mlieko a mliečne výrobky, čo zároveň vedie k zníženému príjmu vápnika a k rozvoju osteoporózy, “ dopĺňa MUDr. Krajčovičová.

„Problém nedostatočného príjmu živín, vitamínov a minerálov v dôsledku iného chronického ochorenia je čoraz akútnejší a malo by sa o ňom viac rozprávať. Je pravda, že pestrá a vyvážená strava je to najlepšie, čo môžeme pre svoje telo urobiť, no v prípade pacientov s celiakiou a rôznymi intoleranciami to nie je také jednoduché. U nich je dôležité myslieť na pravidelné dopĺňanie stravy výživovými doplnkami, najmä vápnika a vitamínu D3,“ informuje MUDr. Krajčovičová. „Ďalším, veľmi vážnym problémom pacientov je, že dokonca aj niektoré výživové doplnky, ktoré by mali užívať, obsahujú lepok a tak sa ocitajú v začarovanom kruhu, kedy im výživové doplnky, ktoré majú pomáhať, spôsobujú ťažkosti. Preto je dôležité vedieť, či sú alebo nie sú výživové doplnky vhodné aj pre celiatikov a alergikov. “

Spoľahnite sa na prírodu

Nie všetky doplnky výživy majú na obale a v zložení uvedenú informáciu, či obsahujú lepok. Pacienti sa v nich veľakrát nevedia zorientovať. „Naša farmaceutická spoločnosť BIOMIN a.s. už od roku 1990 vyrába výživové doplnky vo farmaceutickej kvalite bez akýchkoľvek konzervantov, stabilizátorov a iných chemických látok. Znamená to, že naše výrobky sú vhodné aj pre celiatikov, diabetikov, fenylketonurikov ako aj pre ľudí s laktózovou intoleranciou,“ informuje Dr. Juraj Vozár zo slovenskej farmaceutickej spoločnosti BIOMIN a.s. Cífer.

Čo by ste mali vedieť o vápniku?

Vápnik je základnou stavebnou zložkou kostí, rovnako zohráva dôležitú úlohu pri činnosti srdca, svalov, nervov a zrážaní krvi. Ak dôjde k poklesu hladiny vápnika v krvi, telo si ho dopĺňa z kostí. Kosti sú zásobárňou vápnika, odkiaľ si ho telo v prípade potreby odoberie. Ak vápnik dlhodobo chýba, kosti sa stávajú poróznejšími, krehkejšími a zvyšuje sa tak riziko zlomenín. Dôsledkom je OSTEOPORÓZA. Denná odporúčaná dávka vápnika závisí od veku, pohlavia a iných faktorov. Vyššiu dávku potrebujete ak ste tehotná, dojčíte či ste v menopauzálnom veku. Vápnik zohráva dôležitú úlohu aj pri hojení zlomenín, kedy dokáže celý proces tvorby novej kosti urýchliť.

Môžete si vybrať? Zvoľte prírodný vápnik

Pre človeka je najvhodnejší prírodný vápnik, ktorý má až o 30% lepšiu vstrebateľnosť. Na Slovensku máme slovenskú farmaceutickú firmu, ktorá vyrába prírodný vápnik unikátnou celosvetovo patentovanou technológiou z vaječných škrupín. „Náš vápnik je výnimočný nielen spôsobom výroby, ale aj tým, že vyrábame výživový doplnok vo farmaceutickej kvalite. To znamená, že to, čo deklarujeme na obale je reálne v produkte obsiahnuté, “ dopĺňa Dr. Juraj Vozár.

Vápnik neužívajte osamotene, potrebuje aj vitamíny D3 a K2

Aby boli kosti pevné a odolné, potrebujeme základný stavebný materiál a tým je vápnik. Avšak len jeho samotné užívanie nestačí, bez vitamínu D3 sa vápnik vstrebáva menej efektívne. A na to aby sa vápnik dostal tam, kam treba, teda do kostí a zubov, je podľa najnovších medicínskych poznatkov potrebný vitamín K2. Starajte sa o svoje kosti správne, potrebujú správnu kombináciu vápnika, vitamínu D3 a vitamínu K2.