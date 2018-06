TASR

Dnes o 09:47 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Anglicko na úvod víťazne vďaka Kaneovi: Je krásne rozhodnúť

Futbalisti Anglicka vybojovali v pondelok veľmi cenný triumf nad Tuniskom 2:1 v súboji G-skupiny na MS, keď hlavou v 90.+1 minúte rozhodol dvojgólový Muž zápasu Kane.

Anglický kapitán Harry Kane v akcii v zápase MS s Tuniskom. — Foto: TASR/AP

Volgograd 19. júna (TASR) - Po skvelom začiatku prišlo bolenie brucha, ale všetko spasil v záverečných sekundách ako správny kapitán Harry Kane. Futbalisti Anglicka vybojovali v pondelok veľmi cenný triumf nad Tuniskom 2:1 v súboji G-skupiny na MS, keď hlavou v 90.+1 minúte rozhodol dvojgólový Muž zápasu Kane.

Favorit dostal afrického outsidera od prvých sekúnd pod veľký tlak a vytváral si v prvom polčase veľa šancí. Premenil ale iba jedinú, keď si kanonier Tottenhamu Hotspur v 11. minúte po "ľahkej" dorážke otvoril účet na veľkých turnajoch. "Dobré mužstvá dávajú góly v posledných minútach. My sme si stále verili a takto to robia tie najlepšie tímy na svete. Najmä v prvom polčase sme si vytvorili veľmi veľa šancí. Ale aj v druhom sme absolútne kontrolovali zápas. Som pyšný ako hráči hrali, aj keď čas utekal veľmi rýchlo. Zostali sme trpezliví a nenastreľovali len lopty do šestnástky. Vyhrať sme si zaslúžili. Ak by sme aj remizovali a skomplikovali si život, stále by som bol hrdý na výkon mojich hráčov," hodnotil podľa agentúry AP súboj tréner víťazov Gareth Southgate, ktorý dodal: "Harry je špičkový útočník. Som za neho veľmi rád, veď sa o ňom hovorilo, že na turnajoch nedáva góly. Naložil s tým skvele."

Hrdinom večera bol 24-ročný Kane, ktorý dal za v najcennejšom drese 15 gólov. "V prvom polčase sme hrali naozaj dobre. Zaslúžili sme si výhru. Bojovali sme až do konca, do posledných sekúnd a tu je výsledok. Je krásne byť tým, kto rozhodne," citoval ho portál BBC. Hoci v druhom polčase Angličanom chýbalo viac kreativity či momentu prekvapenia, skvelým výberom miesta preukázal Kane v záverečných sekundách inštinkt "zabijaka". "Možno tam bol aj kus spravodlivosti. My sme mohli kopať tiež niekoľko pokutových kopov, najmä ak sa pozriete na tú penaltu, ktorú dostal súper," vyjadril sa Kane v reakcii na to, že jeho samého v tuniskej šestnástke dvakrát zhodil súper na zem klasickým zápasníckym spôsobom, no kolumbijský rozhodca mlčal. Na druhej strane Tunisko ešte v prvom polčase vyrovnalo po penalte, ktorú úderom lakťa do tváre súpera zbytočne "vyrobil" Kyle Walker, pričom ju odobril aj VAR. "V Premier League by mi to rozhodca nikdy neodpískal. Ale toto sú MS, tu je to iné," vyjadril sa k situácii Walker.

Aj kouč Tuniska Nabil Maaloul ocenil Kanea: "Harry Kane je jeden z najlepších útočníkov Premier League a je terčom záujmu najväčších klubov sveta. Bol to práve on, kto bol strojcom úspechu Anglicka v zápase. Vždy bol v správnom čase na správnom mieste. Je to výnimočný strelec."

Angličania sa najbližšie stretnú v nedeľu 24. júna v Nižnom Novgorode (14.00 SELČ) s Panamou, ktorá v pondelok prehrala s Belgickom 0:3. Tunisko sa už o deň skôr na štadióne moskovského Spartaka (14.00) predstaví proti Belgicku.