TASR

Dnes o 09:47 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní V rodisku Jonáša Záborského je stále tretina obyvateľov Záborských

V obci momentálne žije 170 obyvateľov, z nich je Záborských približne 30 percent.

Jonáš Záborský. — Foto: Wikipedia

Záborie 19. júna (TASR) – V turčianskej obci Záborie, rodisku slovenského básnika, prozaika, historika a kňaza Jonáša Záborského, žije stále tretina obyvateľov s priezviskom Záborský.

Na čele obce je od roku 1990 Ján Záborský, podľa ktorého sa traduje, že názov obce vznikol z umiestnenia za borovým hájom. „Postupne sa názov menil až na Záborie, ktoré je používané dodnes. Od názvu obce bol odvodený aj rod Záborských. S tým, že jeho vetiev potom bolo viac a rodiny sa rozlišovali podľa prídavných pomenovaní - Ondriaše, Chované, Husáre, Červene. Ale pôvodné priezvisko zostalo Záborský,“ povedal starosta Záboria.

V obci momentálne žije 170 obyvateľov, z nich je Záborských približne 30 percent. „Pred 20 rokmi to bolo 98 obyvateľov, z nich zhruba 70 percent Záborských. S tým, že sa vytvorili podmienky pre výstavbu rodinných domov a prisťahovali sa ľudia z mesta. Čiže sa to zmiešalo a priezvisko Záborský sa už používa menej. Ale tie 'prímenia' ako Husáre či Ondriaše sa na rozlíšenie používajú dodnes. Lebo domov, v ktorých bývajú ľudia s menom Záborský je ešte viac. Aby to bolo rozlíšené, používame ich miesto ulíc,“ doplnil starosta.

„Keď v minulosti prišiel niekto, že hľadá Záborského, každý sa usmial. Keď máte zo 100 ľudí 70 Záborských, tak sme sa opýtali aspoň na meno. Stávalo sa aj to, že Jánovia sme boli traja alebo štyria. A keď návštevník nevedel číslo domu, zistilo sa to už len podľa toho, čo hľadaný robí, prípadne kde robí,“ podotkol s úsmevom Záborský.

Najznámejšiemu rodákovi zriadili v rodnej obci v roku 1985 pamätnú izbu v budove terajšieho obecného úradu. „Je tam celý životopis Jonáša Záborského, tvorba a aj rodokmeň, z ktorého pochádzal. Z tej vetvy sa v Záborí už nikto nezachoval. Jeho brat sa vysťahoval zo Záboria ešte za jeho života a Jonáš Záborský nemal deti,“ dodal starosta.

K Záboriu sa podľa neho hlásil aj slovenský herec Viliam Záborský. „Nositeľmi priezviska Záborský boli rôzni hodnostári, ktorí slúžili v sídlach žúp, miest aj kňazi. Toto priezvisko je dodnes evidované v Amerike, Chorvátsku, Česku. Čiže, dá sa povedať, že sa rozšírilo do sveta,“ dodal starosta Záboria.