Dnes o 09:46 čítanie na minútu 0 zdieľaní V rámci Popradského kultúrneho leta pripravili 120 predstavení

Folklórne vystúpenia, sokoliari, šermiari, remeselníci, dobré jedlo a bohatý sprievodný program dokázali vytvoriť v centre historickej Spišskej Soboty tú správnu atmosféru.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Simona Ivančáková

Poprad 19. júna (TASR) - Popradské kultúrne leto (PKL) prinesie obyvateľom i návštevníkom mesta spolu 120 predstavení a 1500 účinkujúcich. „Samospráva opäť stavila na tradíciu a dianie letného kultúrneho festivalu rozložila tak, aby štvrtkové večery v centre mesta patrili divadelným vystúpeniam, piatky koncertom, sobotňajšie dopoludnia rozprávkam pre deti a večery open-air filmových premietaniam, nedeľné popoludnia folklóru a promenádnym koncertom,“ vymenoval hovorca mesta Poprad Marián Galajda.

PKL 2018 spolu s letnou turistickou sezónou otvorili počas uplynulého víkendu (16. a 17.6.) v Spišskej Sobote, kde sa konal trojdňový medzinárodný farmársky festival Farm Fest a Dobový jarmok. V historickej časti Popradu si prišli na svoje nielen milovníci dobrých a férových potravín, ale aj dobových remesiel, jedál či kultúry.

„Folklórne vystúpenia, sokoliari, šermiari, remeselníci, dobré jedlo a bohatý sprievodný program dokázali vytvoriť v centre historickej Spišskej Soboty tú správnu atmosféru. Sme veľmi radi, že sme aj takýmto spôsobom mohli nadviazať na úžasnú históriu Sobotských trhov a takto veľkolepo otvoriť Popradské kultúrne leto,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

Podľa organizátorov úspešnú premiéru má za sebou Farm Fest, ktorý pripravilo združenie Slow Food Tatry v spolupráci s mestom. „Akciu hodnotím pozitívne, podľa mojich odhadov si ju za tri dni prišlo pozrieť viac ako 12.000 návštevníkov. Dôležitá je spätná väzba od producentov, ktorí potvrdili, že ľudia majú záujem o dobré potraviny, zaujímajú sa o to, čo jedia a odkiaľ to pochádza. Boli radi, že to má hlavu a pätu a nemali sme tam komerčných predajcov,“ uviedol Ladislav Raček zo združenia Slow Food Tatry.

Po úspešnom otvorení bude popradský kultúrny festival pokračovať ďalšími podujatiami. „Spolu 56 dní pútavého programu prinesie do centra Popradu i do jeho mestských častí kultúru a zábavu v najrôznejších podobách,“ upozornil Galajda s tým, že PKL vyvrcholí v Matejovciach Matejovskými Scholtzovými dňami v polovici septembra.

Okrem série podujatí v rámci PKL sa v Poprade uskutočnia aj ďalšie dva festivaly, a to Viva Italia a Made in Slovakia, ktoré organizuje občianske združenie Pre mesto v spolupráci so samosprávou a Oblastnou organizáciou Región Vysoké Tatry.