Dnes o 17:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Na Slovensku existuje povolanie, ktoré už v celej Európe zaniklo

Aby ste niečo takéto videli, musíte vycestovať za hranice starého kontinentu. Alebo sa vydáte do týchto krásnych končín Slovenska a uvidíte to, čo nám závidia aj inde.

VYSOKÉ TATRY 19. júna (Dobré noviny) - Sú to najmenšie veľhory sveta, no napriek tomu sa pýšia jedinečným unikátom. Vysoké Tatry sú poslednou európskou baštou, kde pretrvala profesia vysokohorských nosičov. Silní, hĺbaví a aj napriek nebezpečenstvu milujúci naše veľhory.

Obrovský náklad na chrbte, silné nohy, ktoré križujú vratké chodníčky aj ostré skaliská, a to v každom počasí. Aj tak by sa dali stručne charakterizovať tatranskí "šerpovia". A to všetko len preto, aby vysmädnutým turistom aj v nadmorskej výške viac ako 2000 metrov mohli načapovať napríklad pivo.

Na archívnej snímke horský nosič Rastislav Koriščák nesie na krosnách novú spredu plnenú automatickú práčku na Zamkovského chatu vo Vysokých Tatrách, 25. februára 2013. Foto: TASR - Oliver Ondráš

V skutočnosti je ich už len hŕstka, no aj tak sú atrakciou číslo jeden. Dokazujú totiž, že keď sa chce, všetko sa dá. A to aj napriek 80 kilám na nosidlách, kde okrem toho spomínaného piva "vlečú" aj potraviny, plynové bomby, stavebný materiál a iné predmety každodennej spotreby, bez ktorých sa chatári nezaobídu. "Raz sme na chatu vyniesli autobusovú zastávku. Turisti sa vedľa nej normálne postavili a čakali, takí boli zblbnutí," zaspomínal si pre ČTK nosič z Chaty pod Rysmi Jaro Švorc.

Bez nich by to neboli Tatry

Toto všetko by sem mohol vyviezť aj vrtuľník. Mohol. A bolo by to zrejme aj lacnejšie. Lenže ak by zmizli vysokohorskí nosiči, neboli by to už Tatry, ako ich poznáme a ako ich milujeme.

A vedia to aj chatári, ktorí si prácu týchto chlapíkov nesmierne vážia a hlavne im veria. Keď im totiž sľúbia, že prídu, tak prídu. Pretože keď v horách dáte slovo, musíte ho dodržať. Aj keby neviem čo. Ide prosto o česť tatranských nosičov, ktorá sa nesmie za nič na svete poškvrniť.

Foto: TASR - Oliver Ondráš

Lenže s vynesením nákladu sa ich práca ani zďaleka nekončí. Mnohým chatárom pomáhajú aj bežnými činnosťami, ako je varenie čaju, šúpanie "krumpiel" či jednoducho upratovanie a drobné stavebné práce. Pre peniaze to nerobia, odmenou je im však pocit spolupatričnosti s prírodou, čerstvý vzduch a obloha obsypaná hviezdami.

Aj Alpy nám ich závidia

Lenže nie každý nosič sa dostane aj do cieľa. Hoci neraz poznajú každý koreň či kamienok, cesty v Tatrách sú vážne zradné. A ešte viac počasie, ktoré sa tu neraz mení zo sekundy na sekundu. A nejedného nosiča čaká aj nebezpečenstvo, ktoré môže vybehnúť spoza kríkov, pretože práve v Tatrách je najväčšia pravdepodobnosť stretnúť našu "mackovitú" šelmu.

Foto: TASR - Oliver Ondráš

Mnohí turisti majú pritom problém vyniesť hore sami seba. Napríklad z Hrebienka, kde sa končí zubačka, na Téryho chatu (2005 m n. m.) je prevýšenie okolo 700 metrov. Bežný človek to dá za tri a pol hodiny, tatranský nosič "ovešaný" nákladom to stihne aj za dve hodiny. Okrem tejto trasy však ich telo a duša mieria aj na legendárnu Rainerku, Chatu pod Rysmi, Zbojnícku chatu, Zamkovského či Skalnatú chatu.

Profesia vysokohorských nosičov prešla za posledné storočie veľkými zmenami. Napríklad v Alpách zanikla, v Tatrách nastúpila na rad nová generácia nosičov. Niektorí zostanú deň, prosto si to vyskúšajú a koniec. Iní zvládnu jednu sezónu, no poniektorí tu nechajú svoje srdce a zostanú navždy. Pre tých "posledných" je veľkým vzorom a legendou významný horolezec, horský vodca a chatár Štefan Zamkovský, ktorý majestátnym Vysokým Tatrám obetoval celý život.

Na archívnej snímke z 12. septembra 2008 vysokohorský nosič nesie 100 kg náklad na Chatu pod Rysmi v Mengusovskej doline vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Poctu tatranským vodcom vzdáva dokumentárny film Pavla Barabáša Sloboda pod nákladom, ktorý si získal uznanie aj za hranicami našej malej-veľkej krajiny. Ak sa však vyberiete do Tatier osobne, jedinečnosť tejto profesie si môžete pozrieť aj naživo. A verte či nie, je to naozaj zážitok.