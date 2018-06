Dobrosrdečný bezdomovec sa vzdal všetkého, čo mal, aby pomohol chorým deťom

Kristína Jurzová

Hoci nemá domov, má obrovské srdce. A vedia to mnohí ľudia, ktorí ho volajú otec ulíc.

AUCKLAND 19. júna (Dobré noviny) - Niektorí ľudia by dali druhým aj to posledné, čo majú. Žiarivým príkladom je aj novozélandský bezdomovec, ktorý sa vzdal všetkého svojho "majetku" v prospech neziskovej organizácie, ktorá sa venuje pomoci chorým deťom.

Všetko sa to začalo presne pred týždňom, keď Roanne Hautapuová z neziskovej organizácie Ronald McDonald House vyberala na ulici dary pre choré deti. Vtedy k nej pristúpil Jack, jeden z miestnych bezdomovcov, a hneď v úvode sa jej ospravedlnil, že nemá možnosť dať veľa, ale aj tak by rád pomohol. Vzápätí Roanne v rukách zvierala jeho jedlo, ale aj peniaze, ktoré v ten deň vyžobral.

Najdojemnejšie gesto

„Keď mi Jack povedal, že by nám chcel niečo venovať, správala som sa trochu cynicky a neprikladala som tomu veľkú váhu. Nakoniec nám však venoval nejaké sušienky a peniaze, ktoré vytrepal z nádoby na žobranie. Bola som ohromená a neverila som vlastným očiam,“ uviedla Hautapuová pre denník NZ Herald.

„Dojatím mi po tvári tiekli slzy. Keď som sa ho spýtala, prečo to robí, keďže je pravdepodobne sám v ťažkej situácii, odpovedal: ‚Pretože môžem.‘ Také jednoduché to bolo,“ dodala s tým, že zažila už naozaj kadečo, ale toto bolo pre ňu zatiaľ to najdojemnejšie gesto v živote.

„Nikdy som nestratila vieru v to, že existuje dobrosrdečnosť – ľudia mi to dokázali už toľkokrát. Ale to, čo urobil Jack, prekonalo všetko. Bol to čistý altruizmus,“ vysvetlila.

Otec ulíc

Nie je to však ani zďaleka jediný prípad, keď tento muž bez domova ukázal svoje veľké srdce. Skvelú skúsenosť s ním má aj 25-ročný bezdomovec Dempsey Fruean, ktorý ho značil za „otca ulíc“: „Jack je môj pouličný otec. Keď som s priateľkou žil na ulici, vždycky sa o nás s veľkou láskou staral. Často nám kupoval niečo na jedenie alebo nám požičiaval oblečenie, aby nám nebola zima. Jacka si všetci nesmierne vážime,“ povedal Fruean.

„Iba vďaka štedrým ľuďom, ako je on, môžeme podporovať ročne vyše 3700 rodín, ktorých deti sú v nemocnici. Ďakujeme, Jack, si pre nás veľkou inšpiráciou,“ zdelil výkonný riaditeľ organizácie Ronald McDonald House Wayne Howett.