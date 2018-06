TASR

Blatter navštívi na MS zápas Portugalsko - Maroko

Do dejiska pricestuje na pozvanie ruského prezidenta Vladimira Putina, let do Moskvy má naplánovaný v utorok.

Sepp Blatter. — Foto: TASR/AP

Moskva 18. júna (TASR) - Bývalý prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Sepp Blatter navštívi na MS 2018 v Rusku stredajšie stretnutie Portugalska s Marokom v B-skupine. Do dejiska pricestuje na pozvanie ruského prezidenta Vladimira Putina, let do Moskvy má naplánovaný v utorok. Agentúru DPA o tom informoval hovorca 82-ročného Švajčiara.

Blatter odstúpil z čela FIFA v roku 2015 po tom, ako sa prevalil veľký korupčný škandál v organizácii. Odpykáva si dištanc na šesť rokov na všetky aktivity spojené s futbalom, ktorý sa však podľa pravidiel FIFA nevzťahuje na divácku účasť na zápasoch. Otvárací duel medzi domácou reprezentáciou a Saudskou Arábiou sa rozhodol vynechať, duel Portugalsko - Maroko sa rovnako odohrá v moskovských Lužnikách.