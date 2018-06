TASR

Tréner Barry Trotz sa rozhodol odísť z Washingtonu Capitals

Päťdesiatpäťročný Trotz pôsobil vo Washingtone štyri sezóny.

Na snímke tréner Washingtonu Capitals Barry Trotz. — Foto: TASR/AP

Washington 18. júna (TASR) - Hokejový tréner Barry Trotz informoval v pondelok o svojom rozhodnutí nepokračovať na striedačke Washingtonu Capitals v NHL. V uplynulej sezóne doviedol klub z hlavného mesta USA k premiérovému zisku Stanleyho pohára.

Päťdesiatpäťročný Trotz pôsobil vo Washingtone štyri sezóny, počas ktorých získal so zverencami dve Prezidentské trofeje (2015/2016, 2016/2017) za prvenstvo v základnej časti. Zakaždým postúpil do play off, no najväčší úspech dosiahol až v nedávno skončenom ročníku.

"Po dôkladnom zvážení s rodinou oficiálne oznamujem moju rezignáciu. Keď som prišiel pred štyrmi rokmi, mali sme len jeden cieľ - priniesť Stanleyho pohára do hlavného mesta. Uplynulý ročník bol neuveriteľný a vyústil do splnenie tohto cieľa, po ktorom sme sa oň mohli podeliť s našimi fanúšikmi," citovala Trotza agentúra AP.

"Samozrejme, Barryho rozhodnutie nás zarmútilo, ale chceme sa mu poďakovať za všetko jeho úsilie za uplynulé štyri roky. Pomohol priniesť Stanleyho pohár do Washingtonu. Barry je charakterný muž, ďakujeme mu za jeho vodcovské schopnosti a za všetko, čo urobil pre našu organizáciu," znelo stanovisko na oficiálnej stránke Capitals.