TASR

Belgicko zdolalo na MS Panamu rozdielom triedy, Lukaku dal dva góly

V základnej zostave panamského debutanta nastúpil aj obranca Eric Davis z FC DAC 1904 Dunajská Streda, jediný zástupca slovenskej Fortuna ligy na šampionáte.

Radosť belgických futbalistov po výhre nad Panamou. — Foto: TASR/AP

Soči 18. júna (TASR) - Futbalisti Belgicka zvíťazili v pondelňajšom zápase G-skupiny MS 2018 nad Panamou 3:0. Na Olympijskom štadióne Fišt v Soči rozhodli v druhom polčase belgickí útočníci Dries Mertens a dvojgólový Romelu Lukaku.

V pondelok o 20.00 SELČ je na programe druhý zápas skupiny medzi Tuniskom a Anglickom. Belgičania sa v sobotu 23. júna v 2. kole základnej fázy stretnú s Tuniskom v Moskve (14.00), Angličania na ďalší deň o 14.00 h s Panamou (Nižnij Novgorod).

G-skupina, 1. kolo: Belgicko - Panama 3:0 (0:0) Góly: 69. a 75. Lukaku, 47. Mertens, ŽK: Meunier, Vertonghen, De Bruyne - Davis, Barcenas, Cooper, Murillo, Godoy. Rozhodcovia: Sikazwe (Zamb.) - Dos Santos (Angola), Siwela (JAR) Belgicko: Courtois - Alderweireld, Boyata, Vertonghen - Meunier, De Bruyne, Witsel (90. Chadli), Carrasco (74. Dembele) - Mertens (T. Hazard), Lukaku, E. Hazard Panama: Penedo - Murillo, R. Torres, Escobar, Davis - Gomez - Barcenas (63. G. Torres), Cooper, Godoy, J. Rodriguez (63. Diaz) - Perez (74. Tejada)

V prvom polčase sa hralo takmer výlučne iba na panamskú bránku. Belgický favorit kontroloval priebeh, mal výrazne väčšie držanie lopty a vypracoval si aj niekoľko šancí. Gólovo sa však v úvodnej 45-minútovke nepresadil. V 7. minúte Mertensovu strelu vyrazil Penedo, o päť minút E. Hazard po zbabranej malej domov od Torresa trafil len bočnú sieť. V 19. minúte opäť Mertens po signáli z rohového kopu trafil zasa bočnú sieť a o dve minúty Torres v poslednej chvíli odvrátil pred Lukakuom. Panama sa koncentrovala najmä na defenzívu, smerom do ofenzívy bola neškodná. V 38. minúte zakončil po dravom prieniku z pravej strany v dobrej pozícii E. Hazard, Penedo opäť výborne zareagoval a loptu vyrazil.

Čo sa nepodarilo "červeným diablom" v prvom dejstve, dokázali hneď v 47. minúte. K Mertensovi sa v šestnástke dostala na dvakrát odvrátená lopta a ten luxusnou strelou priamym priehlavkom z voleja oblúkom vystavil Peneda do pozície štatistu. O päť minút tesne z priameho kopu minul panamskú bránku De Bruyne. Stredoameričania mohli vyrovnať v 54. minúte, po prihrávke za obranu sa do zakončenia dostal Murillo, ale skvele vybehol Courtois a spoluhráčov zachránil výborným zákrokom. Panama zvýšila obrátky, ale jej súper hru aktívne kontroloval a upokojujúci druhý gól strelil hlavou v 69. minúte Lukaku po centri De Bruyneho. Zverenci španielskeho trénera Roberta Martineza aj v ďalších fázach hrali uvoľnene a v 75. minúte po bleskovej akcii E. Hazard vysunul Lukakua, ktorý rutinérsky zakončil oblúčikom ponad vybiehajúceho Peneda. Výber kolumbijského kouča Hernana Gomeza sa v závere síce pokúšal o čestný gól, ale belgická defenzíva ho bez veľkých problémov udržala na dištanc a favorit vstúpil do 21. MS víťazne.

Hlasy po zápase:

Roberto Martinez, tréner Belgicka: "Panama hrala tak, ako sme očakávali, dobre a organizovane. V druhom polčase sa už ukázala kvalita na našej strane. Hráči prejavili správny tímový duch. Mertens, Lukaku a De Bruyne si vyhovovali na ihrisku."

Hernan Dario Gomez, tréner Panamy: "Myslím si, že z tohto zápasu sme sa veľa naučili. Bol to pre nás veľmi emotívny deň. Pre mňa to sú už piate MS, ale cítil som sa ako nováčik. Na začiatku bolo mužstvo ešte nesústredené, v ďalšom priebehu sa už skoncentrovalo. Myslím si, že to z našej strany nebol až taký zlý výkon. Nabrali sme veľa skúseností. Po prehre nie som nikdy šťastný, ale hráčom som povedal, že prehrali so cťou."

Kevin De Bruyne, stredopoliar Belgicka: "Prvý zápas je vždy najťažší. Očakáva sa, že urobíte svoju prácu a zvíťazíte. Nám sa to napokon podarilo a dali sme aj tri krásne góly. Z každej strany cítime tlak, je ho naozaj veľa. Dôležité však je, že musíme zostať pokojní za každú cenu."

Roman Torres, kapitán a obranca Panamy: "V prvom polčase sme boli veľmi kompaktní. Prehrali sme, ale prekrásnym gólom na začiatku druhého polčasu. Budeme pracovať naďalej, už aj v tomto zápase sme ukázali, že môžeme hrať na vysokej úrovni."