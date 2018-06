KHL: Slovan Bratislava angažoval obrancu Jánošíka

TASR

Na snímke vľavo slovenský obranca Adam Jánošík. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 18. júna (TASR) - Slovenský hokejový obranca Adam Jánošík sa stal novou posilou HC Slovan Bratislava. Pre bývalého hráča Liberca to bude premiérové pôsobenie v KHL. O Jánošíkovom odchode do Slovana informovala oficiálna stránka libereckého klubu.

Jánošík odohral prevažnú časť seniorskej kariéry práve v Liberci. V klube s ním počítali aj pre sezónu 2018/19, ale 25-ročnému obrancovi nebránili v angažmáne v nadnárodnej súťaži. "Adam je jeden z najcharakternejších hráčov, s ktorými som mal česť pracovať. Naplno sme s ním počítali do základnej zostavy, ale natoľko sa na MS v Dánsku zapáčil trénerovi Vladimírovi Országhovi, že dostal šancu zahrať si KHL. Jeho prosbe sme vyhoveli, pretože nikdy nechceme hráčom brániť, aby postúpili do vyšších súťaží," uviedol pre klubovú stránku tréner Liberca Filip Pešán.

Trojnásobný účastník svetového šampionátu verí, že v novom drese zažije úspešnú sezónu. "Verím, že všetko bude fungovať. Zázemie a všetko okolo klubu majú v Bratislave jedno z najlepších v celej KHL. Som veľmi rád, že som dostal šancu zahrať si v KHL a že sa k tomu Filip (Pešán) postavil ústretovo. Rád by som sa mu poďakoval aj za to, že sa môžem kedykoľvek vrátiť do Liberca," uviedol Jánošík.