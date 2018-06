TASR

Futbalistov Senice viedlo na prvom tréningu duo Mentel - Vacula

V klube, ktorý si príslušnosť medzi slovenskou elitou zabezpečil v májovej baráži, momentálne finišujú s dotiahnutím zmlúv s realizačným tímom.

Na snímke dočasný tréner FK Senica Miroslav Mentel počas prvého tréningu v letnej príprave pred štartom nového ročníka Fortuna ligy 18. júna 2018 v Senici. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Senica 18. júna (TASR) - Senickí futbalisti začali v pondelok prípravu na novú sezónu Fortuna ligy 2018/19 v oklieštenom zložení a ešte bez hlavného trénera. Mužstvo na úvodnom tréningu viedol Miroslav Mentel, ktorý je momentálne poverený vedením A-tímu. V klube, ktorý si príslušnosť medzi slovenskou elitou zabezpečil v májovej baráži, momentálne finišujú s dotiahnutím zmlúv s realizačným tímom.

Senické "áčko" začalo s hráčmi, ktorí majú platné zmluvy, resp. sú na hosťovaní, a tých doplnili viacerí dorastenci. Pod palcom ich malo duo Mentel a kondičný tréner Tomáš Vacula. V realizačnom tíme už nefiguruje asistent Michal Ščasný, ktorý odišiel do Trnavy. O budúcnosti trénera Tona Caanena z Holandska by mala padnúť definitíva do stredy. "Je ešte viacero otáznikov. Momentálne finišujú rokovania s investorom z Venezuely. Je to ten istý, ktorý bol od jarnej časti a uplatnil si opciu. V najbližších dňoch sa bude riešiť aj káder, s ktorým sa budeme prezentovať v tomto ročníku súťaže," uviedol generálny manažér Martin Šnegoň.

"Mali sme tri týždne voľno, dostatočne sme si oddýchli. Už sa budeme koncentrovať na prípravu a prvé jesenné kolo s Trnavou. Už sme hodili záchranu za hlavu a dúfam, že už nebudeme riešiť niečo podobné v novej sezóne. Máme v pláne šesť zápasov s kvalitnými súpermi, tešíme sa dúfam, že sa dobre pripravíme," povedal na prvom tréningu stredopoliar Jakub Krč.

Záhoráci majú na programe šesť prípravných zápasov, prvý odohrajú v sobotu 23. júna s českým druholigovým Znojmom. Generálkou na FL bude duel 14. júla na pôde maďarského prvoligistu MTK Budapešť.