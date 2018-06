TASR

Dnes o 15:40 čítanie na minútu 0 zdieľaní Šachisti z ôsmich krajín Európy sa stretnú na tábore V4 Liptov 2018

Tento rok k účastníkom z krajín V4 pribudnú aj tí z Ruska, Nemecka, Luxemburska a Srbska. Tábor absolvuje viac ako 150 šachistov.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Marko Erd

Liptovský Mikuláš 18. júna (TASR) - Milovníci kráľovskej hry z ôsmich európskych krajín sa koncom týždňa stretnú v Liptovskom Mikuláši, aby porovnali svoje majstrovstvo v rámci Medzinárodného šachového tábora V4 Liptov 2018. V dňoch 22. až 27. júna bude šachová mládež nielen súťažiť, ale i upevňovať priateľstvá.

„Tento rok k účastníkom z krajín V4 pribudnú aj tí z Ruska, Nemecka, Luxemburska a Srbska. Tábor absolvuje viac ako 150 šachistov," informoval riaditeľ turnajov Juraj Ivan.

Doplnil, že v hlavnom turnaji bude súťažiť sedemnásť štvorčlenných družstiev. V turnaji A si zahrajú mládežnícke družstvá, ktoré budú zložené z dvoch šachistov kategórie U18, jedného šachistu U16 a dievčaťa z kategórie U18. V turnaji B - Fide Open si zmerajú sily jednotlivci - chlapci a dievčatá do 15 rokov a v turnaji C - Fide Open jednotlivci - chlapci a dievčatá do 11 rokov.

Organizátori v rámci podujatia nevynechajú ani Živý šach. V dobovom oblečení vystúpia aj deti, a to nielen zo Slovenska. „Týmto vystúpením napĺňame myšlienku spolupráce krajín už od najmladšej generácie. Pre všetkých účastníkov, ale aj pre divákov sú to neopakovateľné zážitky," pripomenul Ivan.

Medzinárodný šachový tábor V4 Liptov 2018 organizuje Liptovský šachový zväz - Liptovská šachová škola vďaka podpore z výzvy Visegrad Grant Vyšehradského fondu. Partnermi projektu sú zahraničné šachové oddiely a školy z Krakova, Jastrzebieho, Opavy, Frýdku-Místku a Budapešti. Záštitu nad podujatím prevezme primátor Ján Blcháč, partnerom je aj mesto Liptovský Mikuláš.