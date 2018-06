TASR

Dnes o 15:40 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Obvodový múr botanickej záhrady v Banskej Štiavnici sčasti obnovia

Podľa Miroslava Ďuroviča si ohradový múr záhrady vyžaduje opravu nielen z estetického, ale aj bezpečnostného hľadiska.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Banská Štiavnica 18. júna (TASR) - Obvodový múr botanickej záhrady Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici sčasti obnovia. Podľa riaditeľa školy Miroslava Ďuroviča si ohradový múr záhrady vyžaduje opravu nielen z estetického, ale aj bezpečnostného hľadiska. "Zub času sa na ňom premietol tak, že v tomto stave síce funkciu plní, ale z hľadiska estetického je to už kdesi inde. Uvoľňujú sa z neho kamene, klobúky, ktoré pokrývajú vrch múra. Už je to nielen estetický problém, ale zasahuje to aj do otázky bezpečnosti," podotkol pre TASR.

Náklady na jeho komplexnú obnovu sú vyčíslené na takmer 107.400 eur. Škole sa zatiaľ podarilo získať 30.0000 eur z ministerstva kultúry, a tak obnovia aspoň časť z neho. "Nie je to suma dostačujúca na obnovu celého múru, ale vzhľadom na to, že obvod múru je rozdelený na päť častí, tak budeme to robiť takto po etapách," podotkol s tým, že aktuálne sa rozhodujú, s ktorou začnú.

Keďže budú počas prázdnin opravovať aj hlavné schodisko pred budovou školy, je podľa jeho slov pravdepodobné, že začnú s časťou pri hlavnom vstupe do botanickej záhrady. "Postupne budeme pokračovať v obvodom múre, ktorý lemuje hlavnú cestu príchodu do Banskej Štiavnice," vysvetlil Ďurovič.

Okrem akademických účelov je v súčasnosti botanická záhrada vyhľadávaným miestom na prechádzky miestnych, ale aj návštevníkov mesta. Ďurovič v tejto súvislosti poznamenal, že záhrada má "zaujímavé" postavenie. "My ju síce máme v starostlivosti, no oficiálne dodnes nie je doriešený spôsob financovania záhrady, čiže všetky veci, ktoré sa tam robia, financujeme viac-menej z našich vlastných zdrojov, ktoré sú určené na vzdelávanie," podotkol s tým, že v prípade potreby ešte žiada škola prostriedky od jej zriaďovateľa.

Obnova obvodového múru je len jednou z etáp, ktoré majú zveľadiť záhradu. Podľa Ďuroviča majú v totiž v pláne napríklad aj rekonštrukciu celého chodníka v interiéri botanickej záhrady. Aktuálne hľadá škola na tento projekt možnosti financovania.

Botanická záhrada sa rozprestiera na ploche 3,55 hektára. Je zapísaná do zoznamu národných kultúrnych pamiatok a na jej území sa nachádza niekoľko pamätníkov. Pozostáva z dvoch častí - hornej a dolnej, ktoré sú od seba oddelené cestnou komunikáciou. Hlavnou zložkou záhrady sú dreviny pochádzajúce zo šiestich floristických oblastí, jednými z najvýznamnejších drevín záhrady sú sekvojovce mamutie či jedince cédra atlaského a libanonského.