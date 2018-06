Dominika Dobrocká

Dnes o 15:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Žena pri kúpe starej platne v bazári náhodou objavila nádherné vyznanie lásky z čias 2. svetovej vojny

Náhodná kúpa vinylovej platne odhalila desiatky rokov starý zaľúbený list.

— Foto: Repro foto spotlightstories.co

18. júna - Počas druhej svetovej vojny prežilo mnoho zamilovaných párov odlúčenie. Výnimkou nebol ani vtedy 20-ročný Bill Moore a jeho budúca manželka Bernadean Gibsonová. Počas dní, ktoré on strávil ako člen armády, ona čakala doma. Jedinou ich spoločnou komunikáciou boli zamilované listy, ktoré ich držali nad vodou. „Keď ste z takéhoto dôvodu oddelení, nikto nevie či a kedy sa znovu uvidíte. Každá šanca na komunikáciu bola skvelá,“ spomína Bill. Slová v listoch znamenali pre mužov a ženy bojujúcich v druhej svetovej vojne, pomyselné záchranné lano. Bill a Bernadean svoj vzťah vďaka listom utužovali.

Spoločný život

Láska prežila aj to najhoršie peklo a krátko po vojne si zaľúbenci konečne povedali „áno“. Ich zväzok napokon trval krásnych 63 rokov a vzišli z neho tri deti. V apríli 2010 žiaľ Bernadean navždy svoju lásku opustila. Život aj napriek obrovskej bolesti pokračoval ďalej. Uplynulo niekoľko rokov, keď sa žena menom Ilene Ortisová prechádzala po obchode s vinylovými platňami. Vybrala si ich z ponuky niekoľko a odniesla domov. Pri rozbaľovaní natrafila na niečo naozaj zaujímavé. V jednom z papierových obalov sa nachádzal list z januára 1945.

Bernadean Foto: Repro foto spotlightstories.co

Vyznanie lásky

Bol to list, ktorého autorom bol sám Bill. „Moja drahá, milá, Bernadean. Si tak nádherná, zlato. Často sa pýtam, ako je možné, že si so mnou. Som naozaj najšťastnejší chlap na svete. A ty si dôvod, Bernadean. Dokonca aj tvoje meno znie tak nádherne,“ napísal pred rokmi zamilovaný muž. Keď si Ilene uvedomila, že v rukách drží viac ako 70 rokov starý milostný list, napadlo jej, že išlo o náhodné vyhodenie. Veď, kto by vyhadzoval niečo tak silné a sentimentálne? Nálezkyňa sa teda rozhodla list vrátiť pôvodnému majiteľovi. Kontaktovala miestne médiá a požiadala ich o pomoc. Tvrdá práca pri hľadaní sa vyplatila a Billa sa podarilo nájsť.

„Zostal som naozaj prekvapený,“ priznal Bill. Na svoju lásku Bernadean nikdy nezabudne a spomína na ňu s úsmevom a aj so slzami v očiach. „Odzrkadľovalo to ich obrovskú lásku,“ vysvetlila dcéra Melinda Galeová. „Bol strojným inžinierom. Nemôžem uveriť, že dokázal napísať tak hlboké a silné slová,“ dodala. Po tom, ako bol rozhovor s Billom uverejnený, videlo ho viac ako 2 milióny ľudí. Bill a Bernadean sú dôkazom toho, že pravú lásku nerozdelí nič. „Bolo to krásne a úprimne ma to rozplakalo. Dúfam, že aj ja jedného dňa nájdem podobnú lásku,“ napísal jeden z mnohých dojatých ľudí.