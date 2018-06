Týchto sedem jednoduchých vecí by ste mali naučiť vaše deti, kým dovŕšia 13 rokov

Kristína Jurzová

Prázdniny sa blížia a mnohé deti sa stanú tak trochu "pánmi" svojho času. Aby sa tak mohlo stať, mali by ovládať tieto základné veci.

Ilustračná snímka

BRATISLAVA 24. júna (Dobré noviny) - Leto sa pomaly blíži, a tak mnohých rodičov trápi otázka, čo spraviť s "deckami" cez prázdniny. Takmer žiadny dospelák si totiž nemôže vziať dvojmesačnú dovolenku, aby mohol svoj čas naplno venovať svojmu potomstvu. Na rad tak nastupujú starí rodičia či detské tábory. A v prípade väčších detí aj samostatné fungovanie.

Odborníci sa zhodujú, že ideálnym obdobím na "osamostatnenie" je hranica 13 rokov. Je to však naozaj individuálne, pretože každé dieťa je jedinečné. Na tento veľký krok ho však treba poriadne pripraviť a začať s tým treba už približne vo veku 9 rokov, keď náš potomok prejavuje prvé náznaky nezávislosti a sebestačnosti.

Čo všetko by teda malo dieťa ovládať? Podľa magazínu Brightside je to týchto sedem základných vecí:

1. Narábanie s peniazmi

Finančná gramotnosť je veľmi dôležitá už v detskom veku, pretože výrazne ovplyvní naše správanie aj v dospelosti. Dieťa musí pochopiť silu peňazí čím skôr a malo by si uvedomiť, že bankovky nepadajú len tak z neba, ale že za nimi stojí práca a čas.

Trinásťročné dieťa by už malo poznať reálnu hodnotu financií. Rodičia by mali svoje potomstvo oboznámiť s tým, aký je ich plat a aké sú ich mesačné výdavky na fungovanie domácnosti, prípadne aj to, koľko im na konci mesiaca na účte (ne)zostane.

Foto: PxHere

Dieťa by sa zároveň malo naučiť aj samostatne hospodáriť a kalkulovať, čo sa mu podarí vďaka primeranému (!) vreckovému. Rodič by mal však dieťaťu vysvetliť, čo si môže kúpiť a čo mu, na druhej strane, netreba vôbec. A vedieť by malo aj to, že ak mu zostane na konci mesiaca v prasiatku nula, že to nie je v poriadku.

2. Nákup potravín

Dospelí z týchto aktivít najmenších často vynechávajú, ide však pritom o veľmi dôležitú vec. Dieťa by sa totiž malo zorientovať v cenách a naučiť sa aj selektovať. Je dôležité ukázať mu, že chleba stojí napríklad toľko ako balík cukríkov, a vysvetliť mu, že ten chlieb je z energetického hľadiska pre rodinu dôležitejší ako sladkosti.

Spíšte si teda spoločne nákupný lístok a choďte do obchodu. Naučte dieťa pozerať sa na ceny produktov, akcie a aj etikety, kde spoznajú ich obsah. A naučte ich aj rozdiel medzi dátumom spotreby a minimálnou trvanlivosťou potravín.

Foto: Pixabay

V celom tomto nákupnom procese vám pomôže aj rozpočet, ktorý si vopred stanovíte a ktorý sa pokúsite neprekročiť. Každá rodina má predsa určité finančné možnosti. A buďte neoblomní, pretože štúdia Kansaskej univerzity ukazuje, že polovica detí zvykne rodičov "lámať" na svoje nákupné požiadavky a až polovica "dospelákov" im ich napokon splní.

3. Stravovacie návyky

Deti vo veku 13 rokov by si už mali vedieť pripraviť samy jedlo. Nejde však len o prípravu obloženého chlebíka, šalátu, praženice či cestovín, ale aj o bezpečnostné zásady a hygienické normy. Vysvetlite teda dieťaťu, ktoré potraviny treba ešte pred prípravou umyť, ako dlho sa majú robiť napríklad vajíčka, ale aj to, ako si nedorezať prsty, nespáliť ruku na sporáku a že elektrické spotrebiče treba držať ďaleko od vody. Kuchynských zásad je naozaj veľa, no radšej ich vysvetlite aj viackrát, než by malo dôjsť k nejakej nehode.

Foto: Pixabay

4. Práce v domácnosti

S týmto bodom sa naozaj neoplatí vyčkávať ani do deviatich rokov, pretože sa vám to raz môže naozaj škaredo vypomstiť. Už malé dieťa by si malo vedieť po sebe upratať hračky, s ktorými sa nehrá. A neskôr aj poskladať oblečenie či pyžamko a odložiť ich na svoje miesto. Postupne treba pridať aj prezliekanie návliečok a hoci by im to malo aj dlhšie trvať s tým, že do nich v rámci "hry" musia vliezť, nech to prosto spravia. Deti sú prosto rady súčasťou domácich prác, ak po sebe vidia výsledky, za ktoré ich slovne pochválime, ale aj poďakujeme s tým, že nám naozaj pomohli a ušetrili čas.

Foto: Pixabay

Ak teda nebudete s týmto bodom otáľať, spratanie riadov, ich umytie, odpratanie omrviniek, vysávanie či postlanie perín tak budú v neskoršom veku brať ako úplnú samozrejmosť.

5. Hygienické zásady

Rodičia sú pre svoje deti vzorom a platí to aj v tejto oblasti. Najmenším preto treba jasne vysvetliť, že hygienu treba dodržiavať každý deň. Napríklad zubnú kefku by malo mať v rúčkach už aj malé batoľa, aby si prečistilo ďasienka a rastúce zúbky. A mali by ste ju mať vtedy v rukách aj vy a ísť mu prosto príkladom. A aj keby to malo trvať celé roky, umývajte si zuby spolu - nielenže si dieťa odkontrolujete, ale vybudujete aj u neho železný zvyk. A najmä zdravý chrup, za čo sa vám poďakuje aj vaša peňaženka.

Foto: Pixnio

S pribúdajúcimi rokmi však treba dieťaťu vysvetľovať aj fungovanie tela, ktoré sa im bude vyvíjať najmä v období puberty. Pochopiť by mali, prečo sa treba pravidelne sprchovať (najmä po športovaní), ale aj to, že sa budú musieť rozlúčiť s vlasmi, ak si tie "chumáče" nerozčešú.

6. Voľný čas

Školské povinnosti vystriedali "nekonečné" dva mesiace prázdnin. Neznamená to však, že si dieťa vyloží nohy na stôl a koniec. Tak ako má stanovený harmonogram počas školského roka, malo by ho mať aj v lete. Vstávať a spať by malo teda približne v rovnakom čase ako v bežný deň, čo je dôležité pre jeho biorytmus.

A tak ako v iné dni by si malo najskôr vyhradiť čas na povinnosti a potom na zábavu. Ak mu teda zadelíte prácu na doma, nech ju spraví doobeda a poobede sa môže venovať tomu, čo ho baví, pričom striedať by malo pohybové aktivity a s tými pasívnejšími.

Foto: Wikimedia CC

Aby na niečo nezabudlo, spíšte mu na každý deň zoznam úloh, ktorý mu po návrate z práce odkontrolujete. Využiť môžete aj jeho mobil, kde má určite kalendár s organizérom. Ukážete mu tak, že táto vecička neslúži len na hranie, ale že obsahuje aj užitočné funkcie.

A hoci býva v lete vonku dlhšie svetlo, stanoviť mu treba aj večierku. A vysvetliť mu treba aj to, prečo vás má informovať, kam a s kým ide a že ten mobil, ktorým sa už dnešné deti, bohužiaľ, nevyhnú, má práve v takýchto chvíľach mať pri sebe a dvíhať.

7. Krízové životné situácie

Vaše dieťa ide na výlet a nechtiac sa odtrhne od skupiny. Áno, aj také veci sa stávajú. V takom prípade by malo vedieť povedať, ako sa volá, koľko má rokov, kde býva, kam chodí do školy a tie väčšie by z hlavy mali vedieť aj číslo na mamu či otca.

Na druhej strane, vysvetliť im treba aj to, že nie každému treba dôverovať, že netreba brať "cukríky" od cudzích ľudí či sadať im do auta a že nesmú vpúšťať do domu niekoho, koho nepoznajú.

Foto: ELLSWORTH AIR FORCE BASE

V prípade potreby by mali vedieť zavolať záchranným zložkám a nie je "odveci" ukázať im, kde nájdu hasiaci prístroj a ako sa obsluhuje (áno, naozaj by ste ho mali mať doma). Ukázať by ste mu mali aj základné zásady prvej pomoci a "zahrať sa" napríklad aj tak, že vás dieťa uloží do stabilizovanej polohy.

Krízových životných situácií je naozaj veľa a ani neviete ako, naozaj sa môžu stať. Preto svoje dieťa na ne aspoň skúste pripraviť, môžu tým zachrániť život nielen sebe, ale aj niekomu inému.