TASR, Dobré noviny

Dnes o 13:30 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Skoro ako v Slunce, seno: Na tejto slovenskej farme ožila legendárna „Pláničkova metóda“

Tieto zvieratá budú mať snáď najlepšie podmienky na Slovensku. Také komfortné, že by im ich mohli závidieť dokonca aj niektorí ľudia.

Ilustračné foto. — Foto: Reprofoto/YouTube, TASR

Bzovík 18. júna (TASR/Dobré noviny) - Asi každý pozná kultový film Slunce, seno, jahody. Hotový ošiaľ v českej obci Hoštice spôsobil študent Šimon a jeho "Pláničkova metóda", ktorá pozitívne zmenila fungovanie na miestnom družstve. A veľkej revolúcie sa dočkali aj niektoré kravy na Slovensku, ktoré sa budú mať vďaka veľkým zmenám a rozprávkovej zelenej lúke ako "vo vatičke".

Jednu z najväčších mliečnych fariem v strednej Európe otvorili v nedeľu na Roľníckom družstve Bzovík v okrese Krupina. Táto farma je unikátna v tom, že je postavená na zelenej lúke a jej výstavba sa nemusela ničomu prispôsobovať. "Maštale sú preto navrhnuté tak, aby pre kravy zabezpečovali najväčší komfort," podotkol Daniel J. Kratky z holdingu Slovenské farmárske, družstvo (SFD), ktorý stojí za vznikom tohto projektu.

Index kravského šťastia

"Na farme je dnes 700 kráv a po úplnom dokončení výstavby sa tento stav zdvojnásobí," povedal s tým, že za základ ekonomického rastu a vysokej produktivity považujú blaženosť kráv a index „kravského šťastia“.

Aj to je dôvod, prečo dbali na to, aby mali kravy príjemné prostredie na život. Moderná technológia zaručuje nielen spokojnosť dojníc, ale aj ich vysokú produktivitu. Kravy majú napríklad na krkoch snímače, ktoré zaznamenávajú nielen kroky, ale aj to, ako zviera prežúva. Chovatelia tak vopred vedia predvídať prípadné choroby či žalúdočné problémy kráv. Súčasťou sú komfortné boxy, moderné a zabezpečené pôrodnice, čakáreň či dojáreň.

Trojmetrové prekvapenie

Už samotné otvorenie farmy ukázalo nadštandardnú starostlivosť o zvieratá. Kravičky totiž čakalo vyše trojmetrové prekvapenie - torta vyrobená zo sena a vyzdobená desiatkami kvetov. Vyrábali ju viac ako päť hodín, pretože ju tvorilo 11 balíkov sena, každý o hmotnosti 300 kíl.

Investícia vo výške takmer 7 miliónov eur zvýši až o 133 % dennú produkciu mlieka, pričom by primárne malo smerovať na domáci trh. "Cieľom projektu však nie je len produkovať mlieko v dostatočnom objeme, ale i kvalite," vysvetlil Kratky pre Nový čas.

Aj keď produkcia mlieka závisí od celkového stavu dojníc, zakladatelia predpokladajú, že denne by sa ho malo dodávať na ďalšie spracovanie zhruba 40.000 litrov.

Prinesú aj prácu

Podľa analýzy SFD sa podobné investície, ale väčšinou s nižšou kapacitou dojných kráv, uskutočnili počas uplynulých rokov najmä v Nemecku, ale i vo Francúzsku, Maďarsku, Poľsku, Českej republike či Estónsku. Mliečne farmy v strednej Európe podľa Kratkeho iba ojedinele disponujú kapacitou dojníc vyššou ako 1000 kusov.

Nová mliečna farma v Bzovíku bude využívať synergie troch susediacich podnikov holdingu Slovenské farmárske, družstvo (RD Bzovík, PD Senohrad, I. Družstevná, a.s., Dačov Lom).

Farma zabezpečí aj nárast počtu pracovných miest v regióne trpiacom vysokou mierou nezamestnanosti. Po ukončení oboch etáp projektu by mal byť počet zamestnancov v živočíšnej výrobe o štvrtinu vyšší ako v súčasnosti.