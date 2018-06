TASR

Dnes o 12:25 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní O absolventov SOŠ potravinárskej je záujem, firmy pýtajú odborníkov

Škola pripravuje a vzdeláva žiakov v rámci štvorročných učebných odborov v kombináciách cukrár a kuchár, cukrár a pekár, mäsiar a kuchár.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Nitra 18. júna (TASR) – Stredná odborná škola (SOŠ) potravinárska v Nitre vznikla v roku 1997 zlúčením dvoch susediacich učilíšť, z ktorých jedno bolo zamerané na mäsiarstvo a mliekarstvo a druhé na pekárstvo a cukrárstvo. Dnes škola spája viaceré odbory zamerané na potravinárstvo a obchodné služby.

Pripravuje a vzdeláva žiakov v rámci štvorročných učebných odborov v kombináciách cukrár a kuchár, cukrár a pekár, mäsiar a kuchár. „V rámci študijných štvorročných odborov končiacich sa maturitou je to odbor pracovník marketingu, obchodný pracovník a odbor kontrolór potravín. Absolventi našich potravinárskych odborov môžu pokračovať ďalej v dennom nadstavbovom štúdiu končiacom sa maturitnou skúškou,“ uviedla riaditeľka školy Katarína Čurillová.

V súčasnosti navštevuje SOŠ potravinársku v Nitre približne 400 študentov. Aj napriek tomu, že zamestnávatelia majú enormný záujem o odbory, ktoré škola ponúka, počet jej žiakov postupne klesá. Najviac to vidieť v odbore mäsiar, v ktorom SOŠ pre nízky záujem nemôže už druhý školský rok otvoriť prvý ročník. „Firmy sa pritom o mäsiarov bijú a dokázali by ich vyvážiť doslova zlatom,“ skonštatovala Čurillová.

Škola sa podľa jej slov snaží osloviť žiakov aj ich rodičov neustálym skvalitňovaním štúdia. S pomocou svojho zriaďovateľa, ktorým je Nitriansky samosprávny kraj, i profesijných komôr tu bolo zriadené Centrum odborného vzdelávania pre pekárstvo a cukrárstvo. Vďaka spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou sa podarilo vyučovanie zmodernizovať, vybaviť technológiami a naviesť smerom k moderným potravinárskym trendom.

Okrem toho na SOŠ funguje aj duálne vzdelávanie. Spolupracuje napríklad s obchodnými reťazcami Kaufland, Lidl, Billa, Metro, Nitrazdroj i DM drogerie. „Pripravujeme vďaka tomu špecialistov presne podľa potrieb zamestnávateľov. Rodičia i žiaci ale zrejme nedokážu tak rýchlo reagovať na potreby trhu práce. Od firiem dostávame požiadavku, že potrebujú viac absolventov z odboru obchodný pracovník. Rodičia však aj naďalej dávajú deti radšej na odbor marketingu, aj napriek tomu, že im vysvetľujeme, že oň na trhu nie je taký záujem ako o obchodných pracovníkov,“ povedala Čurillová.

Vedenie školy aj pedagogický zbor sa snažia svojich študentov aj ich rodičov neustále presviedčať, že potravinárske odbory majú perspektívu. Absolventi školy majú podľa riaditeľky prakticky stopercentné uplatnenie na trhu práce. „Ten, kto chce pracovať, nemá žiadny problém zamestnať sa. Mnohí naši absolventi už majú vlastné firmy a podniky. Tým, ktorí chcú študovať, vieme dať dostatočne kvalitné vzdelanie na to, aby sa dostali aj na vysokú školu,“ pripomenula Čurillová.

Ako však zdôraznila, najlepšie je, keď absolventi školy zostanú pri svojom remesle. „Mnohí ho ovládajú naozaj dobre. Máme vlastné dielne, kde sa učia piecť aj variť aj dospelí alebo nezamestnaní, ktorí sa u nás rekvalifikujú. Naši majstri odborného výcviku chodia do zahraničia, aby študentom sprostredkovali nové trendy v gastronómii. Máme svoju predajňu, kde chodia nakupovať ľudia z celého okolia a o naše výrobky je veľký záujem, Trh volá po mäsiaroch, pekároch, cukrároch i kuchároch. Obracajú sa na nás firmy a žiadajú odborníkov v týchto profesiách. Preto ma vždy teší, keď naši absolventi zostanú verní odboru, ktorý vyštudovali a nenechajú sa zlákať do iných odvetví,“ dodala Čurillová.

SOŠ potravinárska zdedila veľa budov, potrebuje zdroje na ich opravu

Stredná odborná škola (SOŠ) potravinárska v Nitre patrí k najväčším svojho druhu v Nitrianskom kraji. Pred vyše 20 rokmi vznikla zlúčením dvoch samostatných učilíšť, ktoré mali samostatné internáty, jedálne aj dielne. Veľký počet objektov, ktoré zlúčená SOŠ zdedila, je dnes zároveň zdrojom množstva problémov.

Budovy a ich vybavenie v priebehu rokov zastarali technicky aj morálne. Vedenie školy sa teraz snaží hľadať zdroje na ich rekonštrukciu a modernizáciu. „Sme veľká škola, ktorá má veľa budov a to znamená, že máme aj veľa starostí. Do obnovy sa v minulosti investovalo iba málo. Moji predchodcovia sa snažili objekty opravovať, ale väčšinou sa našli peniaze iba na riešenie havarijných stavov,“ vysvetľuje riaditeľka SOŠ Katarína Čurillová.

Podľa jej slov škole v poslednom období svitá na lepšie časy. Nitriansky samosprávny kraj (NSK), ktorý je jej zriaďovateľom, postupne investuje do rozsiahlejších opráv. Ide však o proces, ktorý si vyžaduje čas. „Konečne sa nám podarilo spustiť rekonštrukciu internátu, ktorý je na Cabajskej ulici 6. Postupne sa zatepľuje celá budova. V ďalšej etape by sa malo vymeniť aj kompletné vybavenie internátu, od rekonštrukcie rozvodov až po nové zariadenie,“ povedala Čurillová. Opravy sú rozdelené na dve etapy, s celkovým rozpočtom presahujúcim jeden milión eur. Stavebné práce by mali byť ukončené v roku 2019.

Neskôr by mali prísť na rad aj ďalšie objekty. Je medzi nimi internát na Cabajskej ulici 10 i ďalšie priestory. Kraj sa snaží riešiť rôzne havarijné situácie, na to, aby k nim nedochádzalo, však treba komplexnejšiu rekonštrukciu. Aj preto škola podala projekt, pomocou ktorého chce z európskych fondov získať 1,5 milióna eur. „Je potrebné zmodernizovať všetky úseky a na to je tento projekt určený. Ak budeme úspešní, chceme vybudovať špičkové dielne a supermoderné pracoviská. Obnova prebehne od budov, cez rozvody a inžinierske siete až po vybavenie odborných pracovísk,“ uviedla riaditeľka.

Vďaka financiám od zriaďovateľa by mala postupnou obnovou v nasledujúcich rokoch prejsť aj jedáleň a kuchyňa. Škola chce vybudovať aj moderné teoretické učebne, v ktorých sa bude vyučovať na úrovni 21. storočia. „Klasické triedy už nevyhovujú progresívnym metódam, ktoré sa snažíme uplatňovať. Pripravujeme učebňu zameranú na výpočtovú techniku. Riešiť budeme aj internetové pripojenie, pretože budeme zbytočne zavádzať napríklad elektronickú triednu knihu, keď v triedach nie je internet,“ skonštatovala Čurillová.

Podľa jej slov by v nasledujúcich rokoch mala dostať celá škola nový vzhľad i vybavenie. „Chceme byť výkladnou skriňou. Určite nebudeme meniť charakter školy, skôr sa budeme usilovať vyšperkovať to, čo máme. Aby sme budovali dobré meno školy, ktorá bude atraktívna pre žiakov a bude schopná vychovávať absolventov, o ktorých budú mať zamestnávatelia záujem,“ dodala Čurillová.

Na SOŠ potravinárskej sa osobnosti kryštalizujú často už počas štúdia

Úspešní podnikatelia, ale aj kuchári, pekári či marketingoví špecialisti sú medzi absolventmi Strednej odbornej školy (SOŠ) potravinárskej v Nitre. Podľa slov jej riaditeľky Kataríny Čurillovej sa SOŠ môže pochváliť mnohými osobnosťami, ktoré škola počas svojho fungovania vychovala.

Ako však zdôraznila, vymenovať iba niektorých by bolo nespravodlivé. Podľa jej slov je škola hrdá na každého, kto dokázal získané vzdelanie a prax využiť a byť v živote úspešný. „My nie sme škola, ktorá by vychovávala riaditeľov nemocníc alebo hviezdy showbiznisu. Veľmi nás ale teší, keď po rokoch príde úspešný mäsiar alebo pekár a povie, že vďaka dobrému vzdelaniu, ktoré u nás získal, sa mu darí a má napríklad úspešnú prevádzku alebo podnik,“ povedala Čurillová.

Podľa jej slov je príjemné sledovať, ako sa mladé osobnosti kryštalizujú už priamo na škole. „Je vidieť, že tí, čo chcú na sebe pracovať, dokážu zbierať významné úspechy už počas štúdia. Vďaka takýmto žiakom získavame úspechy a tituly takmer na každej cukrárskej súťaži, na ktorej sa zúčastníme. A to aj napriek tomu, že sme zameraní na potravinársku výrobu a nie na gastronómiu,“ pripomenula Čurillová.

Nedávno SOŠ potravinárska získala prvé miesto v celoslovenskej súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti. „Pravidelne sa umiestňujeme na popredných miestach na odborných súťažiach, akou je napríklad Najkrajšia torta roka, Mladý cukrár či Bratislavský rožok v rámci podujatia Danubius Gastro. To sú úspechy a výsledky, ktoré nás tešia. Keď vidíme, že žiakov ich remeslo baví a niektorí si už počas štúdia pripravujú svoje budúce pekárske alebo cukrárske prevádzky,“ dodala Čurillová.