Dnes o 12:01 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Slavošovciach oslavujú 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci

Najsilnejší regionálny zamestnávateľ SHP Group dostal ďakovný list a pamätnú plaketu obce.

V Slavošovciach oslavujú 700. výročie prvej písomnej zmienky o svojej obci — Foto: Biba Bystrenová

Slavošovce 18. júna (OTS) - Pri príležitosti osláv výročia obce Slavošovce prevzalo v sobotu 16. júna z rúk starostu Štefana Baštáka 26 občanov a organizácií pôsobiacich v regióne ďakovné listy a pamätné plakety. Medzi ocenenými sú regionálni zamestnávatelia, ktorí dávajú prácu ľuďom z obce a okolia, učitelia, športovci, dlhoročná matrikárka, propagátori kultúry, ale aj zástupcovia najmladšej generácie - úspešní žiaci školy.

SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) je nadnárodná spoločnosť združujúca skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu a patrí do portfólia holdingu ECO-INVESTMENT, a.s. „Papierové výrobky SHP Slavošovce sa predávajú vo viac ako 30 krajinách sveta. Nedávno sme investovali 1 mil. EUR do rekonštrukcie stroja a v súvislosti s rastúcim dopytom po našich produktoch a tiež po nových výrobkoch s vyššou pridanou hodnotou, zvažujeme ďalšie investície,“ uviedol prezident a predseda predstavenstva ECO-INVESTMENT, a. s. Milan Fiľo.

SHP Group zastrešuje 10 spoločností v 6 krajinách Európy s ročným obratom 220 mil. EUR. V šiestich výrobných závodoch SHP Group sa ročne vyrobí 170 tisíc ton papiera. Spoločnosť má v súčasnosti viac ako 2 000 zamestnancov. SHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe.

Závod na výrobu papierových obrúskov SHP Slavošovce je silný regionálny zamestnávateľ. V podniku pracuje 300 ľudí z obce a blízkeho okolia. „Pracujú u nás celé rodiny. Pre našich pracovníkov, na ktorých profesionalite a odbornosti si veľmi zakladáme, vytvárame optimálne pracovné podmienky. Podporujeme aj mieste komunity a budujeme vzťahy v rámci regiónu najmä v sociálnej oblasti a v ochrane životného prostredia. Úzko spolupracujeme s miestnou samosprávou, dobrovoľnými hasičmi aj s cirkvou,“ uviedol predstaviteľ spoločnosti Miroslav Vajs.