Lucka potrebovala na materskej tvoriť. Začala predávať látkové plienky s maľbami od slovenských umelkýň

Zo šikovnej manažérky úspešná podnikateľka. Lucka si splnila svoj sen a venuje sa produktom pre detičky.

Lucka so svojim synčekom — Foto: Archív Lucia Cangárová

BRATISLAVA 18. júna - Svojim deťom chceme dopriať len to najlepšie. Mamičky vo veľkom dbajú na kvalitu, ktorá je pre našich drobcov veľmi dôležitá. Vie to aj Lucia Cangárová. Bývalá manažérka si svoju materskú dovolenku síce užívala, no niečo jej predsa len chýbalo. Vymyslela preto značku Boboo a začala sa realizovať. Keďže aj ona sama má doma malý poklad, vie, že už spomínaná kvalita je najdôležitejším faktorom. V rozhovore pre Dobré noviny priznala, že práve nájsť kvalitné produkty bola jedna z najťažších úloh pri realizácii krásnej myšlienky. Prečo krásnej? Jej značka sa totiž zameriava na detičky a ich potreby.

Látkové plienky a plienkové osušky sa postupne stali obľúbenou súčasťou mnohých výbavičiek a mamičky sú za tento produkt vďačné. Dôkazom sú aj zákazníčky, ktoré sa s radosťou k Lucke vracajú a šíria pozitívne ohlasy. Zakladateľka Boboo je za všetko vďačná a váži si každú objednávku a pekné slovo. Lucia Cangárová je dôkazom toho, že keď sa spojí profesionalita s láskou, dokážu sa diať divy v priebehu niekoľkých mesiacov.

Foto: Lucia Cangárová

Lucka prezraďte nám, čomu ste sa venovali ešte pred tým, ako ste sa pustili do vlastného podnikania a kedy vznikla značka Boboo?

Pred rodičovskou dovolenkou som pôsobila ako Branch manager v americkej personálnej spoločnosti, kde som mala na starosti oddelenie Permanent placement (hlavné pracovné pomery) na východnom Slovensku. Bola som zvyknutá manažovať, koordinovať a nadväzovať nové kontakty. Som celkovo extrovert a mám rada komunikáciu s ľuďmi. Na materskej som sa odrazu ocitla doma medzi štyrmi stenami a uvedomila som si, že síce je to krásne obdobie plné zmien a radostí, ale potrebujem sa realizovať opäť aj v práci. Vždy som túžila mať vlastnú značku, a tak raz prišla myšlienka venovať svoju tvorbu detičkám a pustiť sa do plnenia môjho sna. Značka vznikla na jeseň roku 2017.

Z úspešnej manažérky sa teda stala majiteľka značky, ktorá sa orientuje primárne na výrobky pre deti. Ako tento proces zmeny prebiehal? Pamätáte si ešte na moment/situáciu, ktorá rozhodla o Vašom smerovaní?

Značka vznikala postupne. Nápad sa zrodil v hlave na jeseň roku 2017. Najskôr bola myšlienka, nápad a nakoniec realizácia. Značka Boboo sa narodila v januári 2018. Mojou hlavnou prioritou bolo nájsť dodávateľov na Slovensku a zvoliť kvalitné produkty. Nosným produktom boli a aj sú plienky a plienkové osušky. Musím sa priznať, že nájsť kvalitné produkty bolo veľmi ťažké a to mi zabralo v podstate najviac času z celého plánovania a realizácie. Následne bola dôležitá reklama hlavne na Instagrame a Facebooku, aby sa o mne zákazníci dozvedeli.

Foto: Lucia Cangárová

Špecialitou Vašej značky Boboo sú najmä klasické látkové plienky a plienkové osušky. Vracajú sa k nim mamičky aj napriek rýchlej a pohodlnej dobe „jednorázoviek“?

V tejto chvíli mám veľmi peknú základňu zákazníčok , ktoré sa ku mne vracajú a objednávajú. To je pre mňa najväčšia pochvala a uznanie. Moje látkové plienky nie sú ale náhrada za jednorázové plienočky. Plienočky sú určené skôr na iné využitie. Tým myslím, že sa dajú využívať na tisíc a jeden spôsobov. Od podložky pod dieťatko, ako osuška, tienidlo, dečka, mojkáčik na spinkanie až po podbradník.

Musíme prezradiť, že plienky z Vašej výroby nie sú čisto biele. Zdobia ich umelecké diela, ktoré tvoria slovenské umelkyne. Ako vznikla táto spolupráca? Tvoria podľa Vašich myšlienok alebo im nechávate voľnú ruku?

V tejto chvíli mám 4 úžasné maliarky a grafičky z rôznych kútov Slovenska. Ja im poviem, aký motív si približne predstavujem a ostatné ponechávam na ich kreativite a maliarskej duši. Stále nadväzujem nové a nové spolupráce, aby som prinášala zaujímavé produkty a značka rástla. Podporujem šikovné a kreatívne Slovensky.

Foto: Lucia Cangárová

Aj vy ste mamička a bezpochyby sa snažíte dať Vášmu drobcovi to najkvalitnejšie. Odkiaľ beriete materiál na výrobu všetkých produktov, ktoré ponúkate? A kde sa vlastne výrobky šijú?

Všetky produkty, ktoré v tejto chvíli ponúkam (okrem čiapok na jar/leto) sú vyrobené zo 100 % bavlny s vyššou gramážou. Vyššia gramáž je veľmi dôležitá. Napríklad plienky a osušky potom držia krásne tvar a sú také ako z čias našich mamičiek a starých mám. Vydržia do nekonečna. Mám šikovných dodávateľov, bez ktorých by to nešlo. Detské body sa vyrábajú v Trenčíne, plienočky v Bratislave, v Banskej Bystrici, ale aj v Českej republike. Momentálne pracujem na tvorbe detskej kolekcie pre deti. Krajčírky, ktoré budú kolekciu šiť, sú taktiež zo Slovenska.

Odkiaľ beriete nápady a ako vyzerá celý proces od prvotnej myšlienky až po finálnu verziu produktu?

Počúvam okolie, mamičky a svoju vlastnú intuíciu. To je najlepšia inšpirácia. Sama som mamičkou a viem, aké dôležité je mať kvalitu a zároveň aj pekný dizajn. Produkty tvorím tak, aby som s nimi bola ja sama spokojná a chcela ich dať aj svojmu synovi. Od prvotnej myšlienky až po finálnu verziu je samozrejme dlhý proces, a preto musím myslieť veľmi dlho dopredu.

Ako sa o Vás zákazníčky najčastejšie dozvedajú? O kvalitu prejavujú matky čoraz väčší záujem, stáva sa Vám, že sa spokojné mamičky vracajú a opakovane objednávajú?

Reklama je v dnešnej dobe veľká pomoc. Najčastejšie sa o značke dopočujú zákazníčky z Instagramu, alebo Facebooku. Pre mňa je najlepšia reklama, keď mamička odporučí Boboo inej mamičke. Vtedy viem, že sú klientky spokojné a moja práca má zmysel. V tejto chvíli mám veľmi peknú základňu zákazníčok , ktoré sa ku mne vracajú a objednávajú. Som vďačná za každú jednu objednávku.

Foto: Lucia Cangárová

Pôsobíte na Slovensku, spolupracujete so slovenskými firmami a slovenskými umelkyňami. Majú teda záujem o plienky, detské body a ostatné výrobky iba slovenskí zákazníci alebo prijímate objednávky aj zo zahraničia?

Sama som neverila tomu, že to tak bude, ale áno. Viacero objednávok som už posielala aj do zahraničia. Väčšinou sú to slovenské mamičky žijúce v zahraničí, alebo mamičky a oteckovia, ktorí majú rodinu na Slovensku a v Českej republike. Balíčky som už posielala do Dánska, Talianska, Nemecka, Írska a do Českej republiky. I keď tú ani nepovažujem za zahraničie.

Načo pri podnikaní netreba zabúdať? Myslíte si, že Vám získané manažérske schopnosti pomohli a stále pomáhajú v úspešnom biznise? Prezradili by ste nám Váš kľúč k úspechu?

Dôležité je stáť nohami na zemi a mať manažérske skúsenosti. Biznis musí byť premyslený a mať jasný cieľ. K tomu cieľu je dôležité postupne sa približovať a nepoľaviť. Okolo každej značky/firmy je veľmi veľa vecí, ktoré treba dohodnúť a vybaviť. Bez správnych komunikačných zručností by to nešlo. Samozrejme musí mať človek aj veľa šťastia a správnych ľudí okolo seba. Myslím, že môj pracovný profil mi výrazne dopomohol k tomu, kde som dnes a za to ďakujem každej jednej spoločnosti, v ktorej som pracovala.

Foto: Lucia Cangárová

Aké máte plány do budúcna, kam by mala smerovať detská značka Boboo?

Joj plánov a nápadov je veľmi veľa. Chcem priniesť novinky na slovenský trh, ktoré zákazníčky zaujmú. Práve pracujem na kolekcii oblečenia pre detičky, maminky a ich oteckov. Onedlho uzrie svetlo sveta Narodeninová plienka, ktorú prinesiem ako prvá na slovenský a český trh. Viac informácií sa dozviete už čoskoro na mojej stránke www.boboo.sk alebo na Instagrame a Facebooku. Držte mi prosím palce a prajte šťastie. To je najviac potrebné v dnešnej dobe.