Dominika Dobrocká

Dnes o 10:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Dievčatko na bicykli ukázalo kamionistovi veľavravné gesto a ihneď sa stalo hviezdou internetu

Dievčatko sa vďaka svojmu veľavravnému gestu stalo hviezdou internetu. Nuž, máme sa čo učiť.

— Foto: Repro foto YouTube

EDINBURGH/LONDÝN 18. júna - Cyklisti to majú na cestách občas veľmi náročné. Preto, keď sa nájde ohľaduplný vodič, treba to vedieť oceniť a patrične sa poďakovať. Toto nepísané pravidlo ovláda aj malá Rhoda. Jej rodinka miluje bicyklovanie a dievčatko sa so svojou sestrou zúčastňujú na cestách už od malička. Na internete sú známi pod prezývkou Family ByCycle a len pred nedávnom sa vďaka ich malej dcérke stali ešte o niečo slávnejšími.

Lepšie povedané, malá Rhoda sa stala hviezdou internetu po tom, čo okoloidúcemu kamionistovi ukázala výstižné gesto. Ten ich totiž bezpečne obišiel a nechal rodinke dostatok priestoru na bezpečnú jazdu. Dievčatko tak otočilo hlavičku a ukázalo mu prst hore. Následne všetkých vodičov vyzvalo, aby boli ohľaduplní a všetkým cyklistom odkázalo, aby sa vedeli poďakovať. Dospeláci aj deti sa majú od malej Rhody čo učiť.