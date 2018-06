Mexičania na MS šokovali Nemcov, Löw: Nie je dôvod na paniku

TASR

Prvý duel na svetovom šampionáte proti Mexiku však ukázal, že obhajcovia titulu nie sú v optimálnej pohode a viacerí hráči ani v potrebnej forme.

Mexický futbalista Rafael Marquez (uprostred) sa raduje so spoluhráčmi po víťazstve 1:0 nad Nemeckom v zápase základnej F-skupiny na MS vo futbale v Moskve 17. júna 2018. Mexický reprezentant Rafael Marquez sa stal prvým hráčom futbalovej histórie, ktorý nastúpil ako kapitán na piatich svetových šampionátoch. — Foto: TASR/AP

Moskva 18. júna (TASR) - Tréner Joachim Löw po nepresvedčivých výsledkoch nemeckej futbalovej reprezentácie v príprave na MS všetkých ubezpečoval, že v Rusku bude všetko inak a výkon jeho zverencov bude diametrálne odlišný. Prvý duel na svetovom šampionáte proti Mexiku však ukázal, že obhajcovia titulu nie sú v optimálnej pohode a viacerí hráči ani v potrebnej forme.

Nemci v nedeľňajšom úvodnom zápase F-skupiny prekvapujúco podľahli Mexičanom 0:1 gólom Hirvinga Lozana z 35. minúty a prvýkrát od roku 1982 prehrali svoj otvárací súboj na MS. "Chýbala mi v našej hre väčšia dynamika, nedarilo sa nám kombinačne. Hráči mi pripadali i trochu nervózni. Rozoberieme si to," hodnotil Löw stretnutie. "Ak mám byť úprimný, toto bol najhorší možný štart do turnaja. No budeme bojovať ďalej," poznamenal stopér Jerome Boateng.

Mexičania sa na súpera výborne pripravili, prekvapili majstrov sveta sústredenou obranou i rýchlymi kontrami. "Náš zámer s dvoma kmitajúcimi krídelníkmi vyšiel," spokojne konštatoval kouč Mexičanov Juan Carlos Osorio. "Hirving je najrýchlejší hráč v našom mužstve a dnes ho bolo plné ihrisko. V prvom polčase sme pozorne bránili, hrali sme skutočne inteligentne a súperovi sme pri brejkoch spôsobovali problémy. Boli sme lepším tímom a zaslúžene sme sa ujali vedenia. Nemci v druhom polčase potvrdili, že majú fantastické mužstvo, zatlačili nás. Dokázali sme to však dotiahnuť do víťazného konca. Mexiko ukázalo, že má pred sebou svetlú budúcnosť. Toto víťazstvo venujeme všetkým verným fanúšikom, ktorí sem merali dlhú cestu. Celé mužstvo cítilo ich ohromnú podporu."

Po záverečnom hvizde zaplnili centrum hlavného mesta Mexika tisícky fanúšikov s národnými vlajkami, ktorí oslavovali historický triumf. Národnému tímu zagratuloval aj prezident Enrique Peňa Nieto. "Neviem, či ide o najväčšie víťazstvo v histórii Mexika, ale o jedno z najväčších určite. Vykročili sme do turnaja skvele, zdolali sme úradujúcich majstrov sveta. Vypláca sa naša tvrdá práca. Strelil som najdôležitejší gól v mojej kariére a mám z neho obrovskú radosť," tešil sa strelec jediného gólu zápasu Lozano.

Nemci síce v druhom polčase zatlačili súpera, ale boli pomalí a ťažkopádni. Keď sa už dostali pred pokutové územie, tak často aj nepresní. V ich hre chýbal moment prekvapenia, z tlaku vyťažili iba brvno a žrď. Napriek zaváhaniu nemeckí reprezentanti neskladajú zbrane. Aj na MS 1982 prehrali v úvodnom súboji s Alžírskom a napokon sa prebojovali až do finále. "Nič nám nehrozí, zo skupiny postúpime," vyhlásil sebavedomo Löw. "Nie je dôvod na paniku. Že prehráte jeden zápas, to sa predsa môže stať. Stále sa pozeráme dopredu, máme kopec možností, ako prehru s Mexikom napraviť," uisťoval. Nemecko bude opäť v akcii v sobotu 23. júna, keď o 20.00 SELČ v Soči nastúpi proti Švédom. Mexičania sa o tri hodiny skôr v Rostove stretnú s Kórejskou republikou.