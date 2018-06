TASR

Dnes o 10:10 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Voľba spotrebiteľov - Najlepšia novinka 2018

Vo štvrtok, 14. júna, spoločnosť Atoz Marketing Services na slávnostnej ceremónii vyhlásila výsledky už 7. ročníka marketingového programu Voľba spotrebiteľov - Najlepšia novinka.

Voľba spotrebiteľov - Najlepšia novinka 2018 — Foto: Atoz Marketing Services

Bratislava 18. júna (OTS) - Spoločnosť Atoz Marketing Services 14. júna na slávnostnej ceremónii vyhlásila výsledky už 7. ročníka marketingového programu Voľba spotrebiteľov - Najlepšia novinka, ktorý každoročne oceňuje produktové novinky a inovácie na slovenskom trhu. Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo aj v tomto roku v Moyzesovej sieni v Bratislave a hostí ním sprevádzala rozhlasová a televízna moderátorka Barbora Rakovská.

Výrobcovia a distribútori mohli do tohto ročníka programu prihlásiť svoje inovácie z oblasti rýchloobratkového tovaru, doplnkov stravy a OTC produktov (s výnimkou tabakových výrobkov), ktoré boli na slovenský trh uvedené v období od januára 2017 až do konca mája 2018.

O získanie titulu Najlepšia novinka v tomto roku malo záujem vyše 70 nových a inovovaných výrobkov. Tie sa uchádzali o priazeň spotrebiteľov v 16 potravinárskych a 9 nepotravinárskych kategóriách, ktorých rozpätie bolo tradične veľmi rôznorodé. Okrem klasických kategórií, ako sú Alkohol, Čokoláda, Nealkoholické pivo, Pleťová kozmetika, Pracie prostriedky alebo Pomôcky na upratovanie, sa v súťaži objavila nová kategória -

Sušené ovocie a suché plody.

Výrobky hodnotilo dvetisíc slovenských spotrebiteľov

Základom pre udelenie ocenenia sa stali výsledky exkluzívneho výskumu, ktorý uskutočnila agentúra Nielsen. Do výskumu sa zapojila reprezentatívna vzorka dvetisíc slovenských respondentov. Cieľom bolo zistiť, ktorý z výrobkov v každej kategórii považujú spotrebitelia za najlepší. Okrem ocenených v rámci jednotlivých produktových kategórií si cenu odniesol aj Absolútny víťaz, teda výrobok, ktorý získal v prieskume najvyšší počet hlasov.

Voľba spotrebiteľov - Najlepšia novinka 2018 (Foto: Atoz Marketing Services)

Absolútnym víťazom sa stali čokoláda ORION ŠTUDENTSKÁ PEČAŤ ZLATÁ EDÍCIA

od spoločnosti NESTLÉ SLOVENSKO. Ocenené boli aj také novinky, ktoré zaujali spotrebiteľov v rámci sprievodných súťaži usporiadaných mediálnymi partneri programu.

Podpora a propagácia víťazných výrobkov

Slávnostný galavečer spustil podporu víťazných noviniek. Ocenené spoločnosti môžu počas jedného roka využívať logo Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2018 pri propagácii víťazných výrobkov, a to na obaloch aj v marketingových kampaniach. Víťazi programu sa môžu tešiť na zviditeľnenie prostredníctvom marketingovej kampane, ktorá prebehne v tlači, televízií, na internete, sociálnych sieťach a v in-store. Novinkou v marketingovom programe je podpora výrobkov v časopisoch BAUER MEDIA. Víťazné produkty budú zviditeľnené v známych tituloch ako Noviny do pohody, Rytmus života, Telemagazín a iné so zásahom okolo 400 000 čitateľov.

Zoznam víťazných výrobkov u obchodníkov podporí polročná kampaň v časopise Tovar& Predaj. Spotrebitelia sa môžu oboznámiť s víťazmi v rámci pravidelných spotrebiteľských súťaží na facebookovom profile Voľba spotrebiteľov.

Partneri programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2018: - odborný partner výskumu – Nielsen - B2C mediálni partneri: BAUER MEDIA SK, Greventan.sk, KAMzaKRÁSOU.sk, Store Media, Teraz.sk, Woman.sk - B2B mediálni partneri: Tovar&Predaj, kongres Samoška, TREND Týždenník o ekonomike a podnikaní, Zväz obchodu SR - partneri ceremónie: Nielsen Brandbank, Panoon Food Slovakia, Philip Morris Slovakia, Sharmant, Wau Studio, Xtra Slovakia - partner e-mailovej komunikácie: Email kampaně - partner techniky: Parilla Sound

ZOZNAM OCENENÝCH VÝROBKOV