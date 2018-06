Kristián Markovič

Na vybavovačky v tejto banke sa budete tešiť. Po vstupe vás prenesie do minulosti

Už niekoľko rokov možno aj v slovenskej architektúre pozorovať jasný trend. Pri rekonštrukciách historických, ale i moderných stavieb, sa im inžinieri snažia prinavrátiť pôvodnú podobu. V hlavnom meste sa jeden takýto projekt podaril.

BRATISLAVA 21. júna - Pomerne nenápadná budova na rohu Námestia SNP a Štúrovej ulice ukrýva bankovú pobočku, ktorá je iná ako tie ostatné. Jej monumentálne priestorové riešenie naznačuje, ako vyzerali priestory peňažných ústavov v čase prvej Československej republiky.

Budovu vtedajšej mestskej sporiteľne navrhol jeden z najznámejších slovenských architektov medzivojnového obdobia Juraj Tvarožek. Pre budovu, ktorú dokončili v roku 1931, navrhol na tú dobu revolučnú konštrukciu zavesenú na železobetónovej kostre a vyplnenej farebným sklom. Zaujímavosťou je, že takýto typ konštrukcií sa už v tom čase používal pri stavbe amerických mrakodrapov. Problémy so spodnou vodou priniesli ešte jeden konštrukčný unikát. Namiesto základovej dosky použili stavitelia ako základ stavby 584 železobetónových pilót. Budova mala nielen jedinečnú konštrukciu, ale na tú dobu aj unikátny čas výstavby - postavili ju za rekordných 14 mesiacov.

Banková pobočka z Ónyxu

Jedinečná budova ukrýva dodnes na prvom poschodí aj unikátnu bankovú pobočku, ktorá plní svoju funkciu dodnes. Veľkoryso riešený priestor ponúka pohľad do bankovej haly s klenutým stropom. Napriek tomu, že v priestore určenom pre klientov nie sú žiadne okná, tmavý určite nie je. Dostatok denného svetla zabezpečuje strop vyrobený s priehľadného sklobetónu. Za povšimnutie stojí aj vstupné schodisko, ktoré po stranách lemuje polopriehľadný obklad z levického Ónyxu. Tento kameň je vzácny nielen svojou jedinečnou štruktúrou v žltohnedých odtieňoch, ale aj preto, že sa už na Slovensku neťaží.

Rekonštrukcia pod dozorom pamiatkárov

Napriek tomu, že naposledy prešla pobočka rekonštrukciou v rokoch 2001 až 2002, už nespĺňala požiadavky moderného bankovníctva. Navyše výnimočný priestor si priam až pýtal osobitný prístup architektov. Banka si dala základné požiadavky a architekt sa mohol pustiť do práce. Odborníci začali študovať pôvodné plány a fotografie. "Prvé návrhy zmien počítali s tým, že interiér bude ladený do bielej farby, ktorá priestory opticky zväčšuje. Do diania ale zasiahol Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, ktorý nariadil výskum. Sondy do muriva neskôr ukázali, že pôvodná farba stien, stĺpov a klenieb bola okrovo piesková." hovorí architekt Slavomír Valigurský. Po dohode s investorom sa nakoniec túto farebnosť obnovila v celom priestore.

Na nové pulty hľadali architekti kameň podobný levickému ónyxu, ktorý sa podarilo zachovať na schodisku. Keďže pôvodný kameň sa už na Slovensku dávno neťaží, nakoniec sa veľmi podobný obklad podarilo doviesť zo zahraničia, voľba padla na čínsky lom. Zrekonštruovali aj vstup do pobočky, ktorý dostal pôvodnú podobu a po desiatkach rokov sa na svoje pôvodné miesto vrátili aj dve zrekonštruované mramorové plastiky od významného bratislavského sochára Alojza Rigeleho, ktorý symbolizujú prácu a sporivosť.

Moderná banková pobočka

S novým priestorom bankovej haly po rekonštrukcií nie sú spokojní len pamiatkári a architekti, ale aj bankári. Spĺňa totiž zároveň požiadavky na neformálnejší kontakt poradcov s klientami, keďže ich už neoddeľuje sklenená prepážka, ako tomu bolo v minulosti. Architektom sa ale okrem rekonštrukcie historického priestoru podarila ešte jedna vec. Do priestoru sa im podarilo citlivo včleniť aj modernú časť, kde boli predtým kancelárie. Priestor, ktorý pripomína luxusnú obývaciu izbu, bude teraz banka využívať na školenia, prednášky a exkurzie.

