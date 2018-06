TASR

Dnes o 20:34 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Mexičania majú rešpekt pred obhajcom, ktorý popiera krízu

Pod taktovkou trénera Joachima Löwa majú nemeckí futbalisti zatiaľ zo vstupov do turnajov MS či ME famóznu bilanciu - 5 zápasov, 5 víťazstiev, skóre 13:0.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Moskva 17. júna (TASR) - Nemeckí futbalisti odštartujú cestu za obhajobou titulu na MS v Rusku v nedeľu o 17.00 SELČ v moskovských Lužnikách proti Mexiku. Pod taktovkou trénera Joachima Löwa majú zatiaľ zo vstupov do turnajov MS či ME famóznu bilanciu - 5 zápasov, 5 víťazstiev, skóre 13:0.

"Už neraz sme dokázali, že sa vieme zmobilizovať na veľké zápasy. Rozhodujúca bude vôľa a súdržnosť. O našu motiváciu sa neobávam," vyhlásil pred štartom MS stredopoliar nemeckého tímu Toni Kroos. Stopér Jerome Boateng si nemyslí, že by "Nationalelf" zastihla herná kríza, hoci uplynulé výsledky tomu nenasvedčujú. "Prípravné zápasy sú o niečom inom ako majstrovstvá sveta. Vyhrať prvý zápas je základ úspechu, potrebujeme naštartovať motory."

Nemci nastúpia v plnej sile. Menšie problémy so zraneniami mali Mesut Özil, Julian Draxler a Sami Khedira, ale kouč s nimi môže počítať. V bránke pravdepodobne nastúpi Manuel Neuer, ktorý vynechal väčšinu uplynulej sezóny pre zlomeninu nohy a prvýkrát v tomto roku si zahral až v prípravnom zápase s Rakúskom (1:2). V generálke proti Saudskej Arábii (2:1) odchytal prvý polčas. Löw uviedol, že Neuer má v Rusku istotu postu brankárskej jednotky.

Nemci v tomto roku odohrali štyri prípravné zápasy, pričom ich forma je ďaleko za očakávaniami. V marci remizovali 1:1 so Španielskom a podľahli 0:1 Brazílii, v júnovom asociačnom termíne podľahli Rakúsku 1:2 a v generálke na šampionát s odretými ušami zdolali Saudskú Arábiu 2:1.

Mexičania absolvovali v roku 2018 už šesť duelov s bilanciou 3-1-2. Pred šampionátom (9. júna) podľahli Dánsku 0:2. Obranca Carlos Salcedo dobre pozná nemeckých hráčov z pôsobenia v Eintrachte Frankfurt, s ktorým vyhral Pohár DFB. "Hráme proti úradujúcim majstrom sveta, to hovorí za všetko. Máme pred Nemcami rešpekt, ale nikto nie je nezdolateľný." Šesťkrát v rade sa "El Tri" dokázali na MS prebojovať do osemfinále, ďalšia fáza je však pre nich akoby zakliata. Naposledy sa do nej dostali na domácom šampionáte v roku 1986.

Zápas Nemecko - Mexiko má úvodný výkop v nedeľu 17. júna o 17.00 SELČ na štadióne Lužniky v Moskve, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke.