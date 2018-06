TASR

Dnes o 14:58 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Srbi proti Kostarike nechcú zbytočne riskovať

Srbskí futbalisti hrali naposledy na šampionáte v roku 2010 v JAR, niektorí odborníci ich vidia ako tzv. "čierneho koňa" MS.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Samara 17. júna (TASR) - Dianie v E-skupine na 21. MS v Rusku otvorí v nedeľu na architektonicky krásnej Cosmos Arene v Samare duel futbalistov Kostariky a Srbska. Kostaričania dúfajú, že sa im na turnaji podarí podobný husársky kúsok, akým bolo štvrťfinále pred štyrmi rokmi v Brazílii. Srbi hrali naposledy na šampionáte v roku 2010 v JAR, niektorí odborníci ich vidia ako tzv. "čierneho koňa" MS. Keďže v skupine je aj favorizovaná Brazília a silné Švajčiarsko, výber trénera Mladena Krstajiča stojí pred mimoriadne náročnou úlohou.

Krstajič absolvuje v Samare premiérové súťažné vystúpenie na lavičke národného tímu, keďže Slavoljuba Muslina nahradil v októbri 2017 už po skončení kvalifikácie. Srbi sú pravidelný účastník MS, ako Juhoslávia či SČH už hrali na finálových turnajoch 11-krát, teraz ich čaká dvanáste vystúpenie. Maximom sú štvrté miesta z MS 1930 a 1962.

Brankár Srbska Vladimir Stojkovič na tlačovej konferencii uviedol, že si Srbi pred duelom s Los Ticos musia najmä udržať chladné hlavy a nemôžu sa púšťať do riskantných akcií. "Toto sú už moje tretie majstrovstvá sveta. Mám dosť skúseností. Musíme si zachovať pokoj a rozvahu. Proti Kostarike nemusíme nevyhnutne vyhrať. Toto nie je zápas o všetko. V prvom zápase sa ešte nič nerozhodne. Dôležité bude neprehrať. Ak získame bod, budeme mať pred sebou ešte dva zápasy," citovala 34-ročného brankára Partizanu Belehrad agentúra DPA. Ten dobre vie čo hovorí, keďže v roku 2006 prehral v prvom zápase na MS s Holandskom 0:1 a v roku 2010 s Ghanou tiež 0:1. Srbi sa v oboch prípadoch porúčali z turnaja už po základnej skupine. Hoci v JAR, prvýkrát už ako samostatný srbský štát, dokázali vyhrať 1:0 nad Nemeckom. V Generálke Srbi deklasovali Bolíviu 5:1, hetrik strelil Aleksandar Mitrovič z Newcastle United.

Kostarika pred štyrmi rokmi prehrala v elitnej osmičke s Holandskom až v jedenástkovom rozstrele. Teraz odborníci nepredpokladajú, že by "Los Ticos" mohli takýto úspech zopakovať, najmä po nepresvedčivých výkonoch v prípravných dueloch. V generálke prehrali s Belgickom 1:4, predtým ich v príprave zdolali Angličania 2:0, Tunisania 1:0, Maďari 1:0 či Španieli 5:0. Nestačili ani na Panamu, zdolať dokázali Škótov a Severných Írov. Kouč Oscar Ramirez sa v Rusku bude spoliehať najmä na svoje hviezdy z európskych líg - brankára Keylora Navasa z Realu Madrid, kapitána Bryana Ruiza zo Sportingu Lisabon, či Joela Campbella z Betisu Sevilla. Tesne pred zápasom so Srbmi ho ale zaskočila nepríjemná správa, keď sa zranil obranca Ronald Matarrita. Dvadsaťtriročný krajný zadák klubu MLS New York City FC si na tréningu v Petrohrade poranil pravý stehenný sval a prišiel tak o účasť na šampionáte. Ramirez povolal ako náhradu 19-ročného Kennera Gutierreza z LD Alajuelense.

Jednu z kľúčových úloh zohral v Brazílii stredopoliar Ruiz. "Byť v Rusku na MS a cítiť opäť túto výnimočnú atmosféru nás všetkých veľmi motivuje. Máme dobrý tím," povedal. Výkop duelu je o 14.00 SELČ a v priamom prenose ho bude vysielať RTVS na Dvojke.