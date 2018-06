TASR

Dnes o 09:06 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Chorváti budú favoritom proti omladenej Nigérii

Balkánci sa pred historicky prvým vzájomným stretnutím víťazne naladili triumfom 2:1 nad Senegalom, kým Afričania prehrali v štyroch z uplynulých piatich zápasov pred šampionátom.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Kaliningrad 16. júna (TASR) - Chorvátski futbalisti na čele s kapitánom Lukom Modričom vstúpia do majstrovstiev sveta 2018 duelom s Nigériou. Zverenci trénera Zlatka Daliča sú papieroví favoriti proti mladému výberu nemeckého kouča Gernota Rohra v druhom zápase D-skupiny.

Balkánci sa pred historicky prvým vzájomným stretnutím na seniorskej úrovni víťazne naladili triumfom 2:1 nad Senegalom v poslednom prípravnom dueli pred MS, kým Afričania prehrali v štyroch z uplynulých piatich zápasov pred šampionátom. V prospech Chorvátov hovorí aj fakt, že Nigéria nevyhrala ani v jednom zo svojich úvodných vystúpení na MS od roku 2002.

Tréner "kockatých" Dalič prikladá prvému zápasu na MS veľký význam. "Nigéria má mladý tím s veľkým potenciálom. Prvý duel bude veľmi dôležitý, pretože od jeho výsledku sa bude odvíjať celý zvyšok turnaja."

"Vatreni" sa budú na šampionáte spoliehať hlavne na svoj silný stred poľa, ktorého dôležitým členom bude Ivan Rakitič zo španielskeho klubu FC Barcelona. "S najväčšou hrdosťou hrám za chorvátsku reprezentáciu. Všetci budeme hrať najlepšie ako vieme do poslednej sekundy turnaja. V Rusku chceme dosiahnuť veľký výsledok," povedal podľa portálu fifa.com stredopoliar "Blaugranas".

Chorváti ešte nikdy neprehrali v stretnutí s tímom z "čierneho kontinentu". Naopak, nigérijským reprezentantom sa proti Európanom nedarí. V posledných štyroch zápasoch prehrali trikrát, naposledy nestačili v generálke na Česko (0:1).

Až osemnásť hráčov z 23-členného výberu trénera "super orlov" okúsi atmosféru majstrovstiev sveta po prvý raz. "Sme mladí ambiciózni outsideri. No máme aj niekoľko skúsených hráčov, ako je náš kapitán John Obi Mikel. Sme šťastní, že tu môžeme byť, pretože sme na to dlho čakali," vyhlásil Rohr. "Fakt, že mnohí z nás sú na MS prvýkrát môže hrať v aj náš prospech. Súperi nás môžu podceniť a my ich prekvapíme. Budeme hrať nebojácne," povedal stopér tureckého Bursasporu William Troost-Ekong.

Kapitán výberu nemeckého lodivoda verí mladému nigérijskému mužstvu. "Sme tu pre to, aby sme postúpili zo skupiny. Máme veľmi mladý tím a nebudeme pod žiadnym tlakom. Sme plní energie a budeme bojovať. Nechýba nám odhodlanie a vieme, že máme na to postúpiť ďalej," vyhlásil hráč čínskeho FC TEDA Tchien-ťin.

Duel v Kaliningrade má výkop o 21.00 SELČ, ako hlavný rozhodca ho povedie Brazílčan Sandro Ricci. V priamom televíznom prenose ho bude vysielať RTVS na Jednotke.