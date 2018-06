TASR

IMT Smile začali v Prešove Amfiteáter Tour 2018, zožali veľký úspech

Táslerovci si pozvali hostí, dnes už známeho folkloristu Štefana Šteca a skupinu ElevenHill. Tretí bol utajený, bol ním Adam Ďurica.

Na archívnej snímke spevák Ivan Tásler. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Prešov 17. júna (TASR) – Viac ako dve desaťročia je na hudobnej scéne skupina IMT Smile. V súčasnosti jedna z najpopulárnejších slovenských skupín má stále kreatívne nápady, ako zaujať fanúšikov. Veľkú odozvu mal spoločný projekt s umeleckým súborom Lúčnica aj koncert k dvadsaťročnici kapely s názvom IMT Smile hiSTORY. Ten najnovší projekt IMT Smile Amfiteáter Tour 2018 začala skupina v sobotu večer (16.6.) na amfiteátri v Prešove. Táslerovci si pozvali hostí, dnes už známeho folkloristu Štefana Šteca a skupinu ElevenHill. Tretí bol utajený, bol ním Adam Ďurica.

Sobotňajší večer možno pokojne nazvať sviatkom hudby. Jeho svedkami bolo zaplnené hľadisko amfiteátra, v ktorom sa zišlo skoro desať tisíc priaznivcov skupiny. Takúto návštevu by Táslerovcom závidel nejeden futbalový klub.

Hitom Mám krásny sen z albumu Hlava má sedem otvorov z mája 2008 otvorili koncertný setlist. Už pri prvej pesničke sa hľadisko pridalo zborovým spevom. Ďalšími boli Nedá sa ujsť, Čo ak, Milostná symfónia, nový song Budeme to stále my, v prehliadke hitov pokračovali piesňami Len tebe, Niekto ako kráľ, aj v kombinácii s ľudovkou A ja taká dzivočka, S.O.S., Pre túto chvíľu a Opri sa o mňa. Ľudovku Hora hora zaspieval Ivan Tásler so Štefanom Štecom, po nej to bola Veselá pesnička, Úsmev a čaj, Kapela a Tajné milovanie.

Ivan ohlásil tajného hosťa, ktorým bol spevák Adam Ďurica. Spolu s Ivanom zaspievali pesničku Nepoznám z debutového albumu a Adam pridal hit Neľutujem, kde pridal hlasivky aj Ivan Tásler. Nasledovala Exotika, súčasný megahit Hej, sokoly! a opäť spievajúce hľadisko, Cesty II. triedy a na záver Ľudia nie sú zlí. Prídavok vo forme skladby Bozk bol zároveň poďakovaním za mimoriadne skvelú atmosféru, pritom dve a štvrť hodiny hudby sa hľadisku málilo.

Mladší aj dospelejší, všetci spievali, tlieskali aj tancovali na Táslerove pesničky, z ktorých už viaceré zľudoveli. Možno to vyznieva ako klišé, ale ako klišé vydreté dvadsaťročnou poctivou prácou.

"Som plný emócií, už dlho so mnou nelomcovali tak ako dnes večer. Už keď hrali chlapci z ElevenHill a Štefan Štec, mal som pocit, že to bude výnimočný večer. Keď sme vyšli na pódium my, priznám sa, zvyknem hovoriť že som frajer a nemám žiadnu trému, tak pri novej pesničke Sme to stále my som sa trocha rozklepal. Cítil som, že je to vlastne nesmierna vďačnosť, čo my musíme ľuďom vyjadriť zato, že v takom počte, v takej atmosfére dokážu prísť na náš koncert. Sám tomu nechcem veriť, že to ľudí tak baví, že kapela im dáva pocit, pre ktorý sa rozhodnú na ňu prísť a baviť sa s ňou," povedal pre TASR líder skupiny Ivan Tásler.

IMT Smile sú na scéne od roku 1996, založili ju bratia Ivan a Miro Táslerovci, prvý album Klik-klak vydali v roku 1998. Z neho sú aj prvé hity Nepoznám, Možno si ma pomýliš a Nedá sa ujsť. Dnes majú na konte desať štúdiových albumov, najnovší Na ceste 1979 vyšiel v marci 2015. Takže v ich prípade stojí otázka – čo zahrať, čo zaradiť do playlistu pri tak veľkom počte hitov, ktoré za dvadsať rokov vytvorili.

Spevák Štefan Štec si získal uznanie minulý rok vo folklórnej súťaži RTVS Zem spieva. V civile je redaktorom národnostného rusínskeho vysielania RTVS v Košiciach. Je zároveň aj umeleckým vedúcim Folklórneho súboru Hornád. V máji vydal debutový album s názvom Poletiv by'm na kraj svita.

"Spieval som už vo Východnej a mal som pocit, že už nič viac nemôže byť. Ale dnes to bola úplná paráda, mal som pocit, že je tu celý Prešov. Bolo to úžasné, niečo podobné som ešte nezažil. O moje cédečko, ktoré som vydal pred mesiacom, je veľký záujem, rozpredal sa celý náklad," dodal pre TASR Štefan Štec.

Prešovská kapela ElevenHill vznikla v septembri 2014, jej členovia mali za sebou už účinkovanie vo viacerých formáciách. Názov ElevenHill má svoj význam, členovia kapely sú totiž aj kamarátmi z jednej ulice na jednom kopci, kde premáva autobusová linka 11. Kapelu tvoria Martin Dancák (gitara), Radoslav Hanzel (bicie), Branislav Goga (basa), Marián Ferenc (spev). V apríli 2017 vydali debutový album ElevenHill. Veľkým hitom z neho je skladba The Room of Ghosts. Mala úspech, podobne ako ďalšie skladby Ride Your Wave, Damn Woman, Acid of Love, Sound of That Summer či Devil in Me. Zahrali aj skladbu Človeka neprerobíš z repertoáru IMT Smile.

"Pred tak početným publikom sme ešte nehrali, pred koncertom bola aj trocha tréma. Bol to prvý koncert turné, máme ešte štyri pred sebou. Tešíme sa na každý koncert, vybrali sme si aj jednu pesničku IMT Smile, ktorú sme trocha upravili do nášho soundu. Ľudia v hľadisku boli skvelí, dostali sme od nich prídel energie a snažili sme sa ju do hľadiska vrátiť," tvrdí unisono štvorica členov kapely ElevenHill.

IMT Smile Amfiteáter Tour 2018 pokračuje 23. júna v Martine, 30. júna v Banskej Bystrici, 7. júla vo Východnej a 14. júla v Nitre. Na známom amfiteátri vo Východnej vystúpi kapela prvýkrát.