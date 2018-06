TASR

Dnes o 09:14 čítanie na minútu 0 zdieľaní V celkovom hodnotení SP vo vodnom zjazde tretí Škantárovci i Kopúnová

Všetky tri lode deblistov S dokázali prednedávnom veľmi rýchlo preladiť zo slalomu na zjazd a aj v nových disciplínach sa zaradili medzi zjazdársku špičku.

Na archívnej snímke slovenskí deblisti Ladislav (vpredu) a Peter Škantárovci. — Foto: TASR/Michal Svítok

Celje 17. júna (TASR) - S tretím miestom sa vo štvrtom finálovom kole v šprinte rozlúčili so Svetovým pohárom v zjazde na divokej vode slovenskí deblisti bratia Pavol a Peter Hochschornerovci. Zdolali ich jedine dve francúzske lode Debray - Lapointe o 0,39 sekundy a Santamaria - Dazeur o 0,40. Na trati v slovinskom Celje siahali na stupne víťazov v neskorom večere aj ďalší Slováci, štvrtí skončili deblisti Ladislav a Peter Škantárovci a singlistka Katarína Kopúnová. V konečnom hodnotení SP štyroch pretekov zo štyroch patria 3. priečky Škantárovcom a Kopúnovej.

Už v boji o postup do šprintérskeho finále s 12 štartujúcimi naznačili slovenské lode v perejách rieky Sáva medailové možnosti, keď okrem Gewisslera - Skákalu im na finále stačila prvá jazda. V kvalifikácii druhí Hochschornerovci (34,60), štvrtí Škantárovci (35,02), siedmi Gewissler - Skákala (36,44 a 35,75) sa však vo finále potrebovali ešte zrýchliť, podarilo sa to len Škantárovcom, no na zopakovanie 2. priečky spred týždňa v Banja Luke im to nestačilo. Singlistka Kopúnová v 10-člennej konkurencii postúpila zo 4. priečky (44,66), finálová jazda s časom 43,73 jej vyšla, rovnako však aj jej súperkám pred ňou a ani ona nezopakovala 2. priečku z Banja Luky.

Všetky tri lode slovenských deblistov, medzi ktorými pútali pozornosť trojnásobní olympijskí šampióni Hochschornerovci a zlatí na OH v Riu Škantárovci, dokázali prednedávnom veľmi rýchlo preladiť zo slalomu na zjazd a aj v nových disciplínach sa zaradili medzi zjazdársku špičku.